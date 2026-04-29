جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تفتح باب الترشّح لنسختها الـ 10

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، فتح باب الترشّح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، في نسختها الـ10، التي تُقام برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وبدعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية رئيسة ناديَي أبوظبي والعين للسيدات.

وكشفت اللجنة المنظِّمة للجائزة عن تفاصيل النسخة الجديدة، الأولى من نوعها في المنطقة، خلال مؤتمر صحافي عُقِدَ بمقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، ونائبة رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الدكتورة أمنيات الهاجري، ورئيسة لجنة التحكيم، حمدة المنصوري.

ويستمر باب الترشّح مفتوحاً حتى 30 سبتمبر 2026، ثم يُقام حفل توزيع الجوائز في 11 نوفمبر 2026.

وتهدف جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة إلى تمكين المرأة في القطاع الرياضي وتسليط الضوء على إنجازاتها على مدى العام، وتسعى إلى تعزيز التنافسية والتميّز في الرياضة النسائية، وخلق بيئة داعمة ومحفِّزة تمكّن المرأة الرياضية من الارتقاء بأدائها، وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويات المحلية والعربية والدولية.

وأكَّد عارف العواني أن الجائزة تمثّل امتداداً لتوجّهات تمكين المرأة، وإبراز إنجازاتها في مختلف القطاعات، لاسيما المجال الرياضي، مشيراً إلى أنّ هذا التوجه يحظى برعاية ودعم كريم من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ومتابعة حثيثة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، ما أسهم في تطوّر وازدهار رياضة المرأة في دولة الإمارات والعالم العربي.

وقال العواني: «حرصنا على إجراء بعض التعديلات في النسخة المرتقبة، ومنها زيادة قيمة جائزة أفضل رياضية عربية إلى مليون درهم، بعد أن كانت 600 ألف درهم في النسخة السابقة، وأجرينا تعديلاً في مسمّى جائزة الأم الرياضية لتصبح (جائزة أفضل أسرة رياضية)، بالتزامن مع مبادرة عام الأسرة في دولة الإمارات، التي تسلِّط الضوء على أهمية الأسرة في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز دورها في تنشئة الأجيال وبناء مستقبل أكثر تماسكاً».

وأضاف: «شهدت الجائزة تطوراً ملحوظاً خلال الدورات السابقة، سواء من حيث زيادة إجمالي قيمة الجوائز أو ارتفاع عدد الطلبات المشاركة، فقد ارتفع عدد الطلبات المتسلمة في عام 2025 إلى 325 طلباً، وارتفع عدد المشاركات من الإماراتيات إلى 93 مشاركة في عام 2025، ووصل عدد طلبات الترشّح في فئة أفضل رياضية عربية إلى 79 طلباً في 2025، وجاءت أغلب المشاركات من دولة الإمارات ومصر والمملكة المغربية ومملكة البحرين وقطر وتونس، ما يعكس مكانة الجائزة وتأثيرها المتنامي على المستوى العربي».

وقالت الدكتورة أمنيات محمد الهاجري: «تهدف الجائزة إلى دعم المرأة وتمكينها في المجال الرياضي، وتسليط الضوء على إنجازات الرياضيات والكوادر النسائية، وتشجيع التميّز والتنافسية في الرياضة النسائية، وتسهم الجائزة في إبراز النماذج الملهمة، وتعزيز حضور الرياضة النسائية في دولة الإمارات والعالم العربي، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تمكين المرأة وتطوير القطاع الرياضي».

2.1 مليون درهم إجمالي قيمة الجوائز

يبلغ إجمالي قيمة الجوائز 2.1 مليون درهم موزَّعة على ثماني فئات فردية وجماعية، وتشمل الفئات الفردية: أفضل رياضية عربية (مليون درهم)، وأفضل رياضية إماراتية (200 ألف درهم)، وأفضل رياضية بارالمبية (200 ألف درهم)، وأفضل رياضية ناشئة (100 ألف درهم)، وأفضل مدرب أو مدربة (100 ألف درهم)، وأفضل مؤثرة في الإعلام الرياضي (100 ألف درهم)، وأفضل أسرة رياضية (100 ألف درهم)، وتتضمَّن جائزة الفئة الجماعية فئة أفضل فريق وجائزتها 300 ألف درهم.

وتُمنَح جائزة خاصة لشخصية العام الرياضية العربية، التي تختارها لجنة التحكيم، تكريماً لشخصية عربية أسهمت بفاعلية في دعم وتطوير الرياضة النسائية.