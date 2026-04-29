قمة «الدرجة الأولى» في حتا.. صراع الصعود يشعل مواجهة «الإعصار» والعروبة

تتجه أنظار عشاق دوري الدرجة الأولى، في الساعة 5:55 من مساء اليوم، صوب استاد حمدان بن راشد بنادي حتا، حيث يشهد «الإعصار» مواجهة مصيرية أمام ضيفه العروبة في اللقاء المؤجل من الجولة 25، والذي يحمل في طياته مفاتيح الصعود إلى دوري المحترفين.

ويدخل الطرفان اللقاء بشعار «لا بديل عن الفوز»، في ظل تساويهما بـ43 نقطة في المركزين الخامس والسادس، وتمثل المباراة نقطة تحول استراتيجية إذ يطمح كلاهما لاقتناص «النقاط» للقفز إلى المركز الثالث وتضييق الخناق على دبا الحصن (46 نقطة) والمتصدر «يونايتد» (50 نقطة)، ما يمنح الفائز دفعة هائلة في الأمتار الأخيرة من سباق المنافسة.

فنياً تتباين الظروف المحيطة بالفريقين، فالعروبة يدخل المواجهة بوضعية بدنية مريحة بعد فترة راحة امتدت 10 أيام، مكنت مدربه من ترتيب أوراقه بعناية، وفي المقابل يخوض حتا اللقاء تحت ضغط الإرهاق، بعد مرور أربعة أيام فقط على مباراته في كأس الاتحاد أمام فريق «بالم 365»، وهو ما يضع عامل اللياقة البدنية تحت المجهر كأحد أهم مفاتيح حسم اللقاء.

وعلى الصعيد الهجومي تبرز المباراة كصدام بين عمالقة التهديف، حيث يعول حتا على براعة البرازيلي صامويل روزا، وصيف هدافي البطولة بـ15 هدفاً، بينما يراهن العروبة على توهج محمد الحمادي، هداف اللاعبين المواطنين برصيد 13 هدفاً.

وبين طموح «الإعصار» في استغلال أرضه وعزيمة العروبة في استثمار جاهزيته البدنية، تظل كل الاحتمالات مفتوحة في مواجهة قد ترسم بشكل كبير ملامح هوية الصاعدين إلى دوري الأضواء والشهرة.