العين والوحدة يترقبان قمة «فك الارتباط» التاريخي

تتجه بوصلة كرة القدم، مساء بعد غد، نحو استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، الذي سيكون مسرحاً لـ«كلاسيكو» ناري يجمع العين والوحدة في نهائي كأس المحترفين، وتمثل هذه المواجهة المحطة التاسعة في تاريخ النهائيات التي جمعت القطبين بمختلف البطولات، والثالثة بينهما في هذه المسابقة تحديداً، في لقاء يختزل تاريخاً طويلاً من الندّية والإثارة.

توازن.. 4 مقابل 4

يرفع النهائي المرتقب شعار «فك الارتباط»، إذ يقف التاريخ شاهداً على توازن مطلق في النتائج النهائية السابقة، فمن أصل ثماني مواجهات حاسمة على الألقاب، تقاسم الفريقان منصات التتويج بواقع أربعة ألقاب لكل منهما.

وتعود أول مواجهة نهائية بين الفريقين إلى موسم 1985-1986، حين التقيا على لقب كأس الاتحاد، ونجح الوحدة في حسمها 4-1، وتكرر اللقاء في نهائي كأس السوبر موسم 2001-2002، حيث واصل الوحدة تفوقه وحقق الفوز بهدف من دون مقابل، وردّ العين سريعاً بتحقيق أول انتصار له في النهائيات أمام الوحدة، عندما توج بلقب كأس السوبر موسم 2002-2003 بفوزه 3-1.

وواصل الفريق العيناوي تفوقه لاحقاً، فكرر الفوز بالنتيجة ذاتها في نهائي كأس رئيس الدولة موسم 2004-2005، قبل أن يتغلب في الموسم نفسه على الوحدة في نهائي كأس الاتحاد بنتيجة 4-1، وشهد نهائي كأس السوبر موسم 2018-2019 واحدة من أكثر المواجهات إثارة بين الفريقين، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، رغم تقدم الوحدة بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود العين ويعادل النتيجة، إلا أن ركلات الترجيح ابتسمت للوحدة بنتيجة 4-3، وعلى مستوى كأس المحترفين، التقى الفريقان في نهائيين سابقين، حيث فاز العين بلقب موسم 2008-2009، فيما رد الوحدة بالفوز في نهائي موسم 2023-2024.

أرقام

وتشير الأرقام التاريخية إلى تفوق العين في إجمالي المواجهات بين الفريقين، إذ التقيا في 114 مباراة بمختلف البطولات المحلية، فاز خلالها العين في 53 مباراة مقابل 38 انتصاراً للوحدة، بينما انتهت 23 مباراة بالتعادل، وسجل العين 176 هدفاً مقابل 141 هدفاً للوحدة.

وفي عصر الاحتراف خاض الفريقان 50 مواجهة، حقق خلالها العين 23 فوزاً مقابل 15 للوحدة، فيما انتهت 12 مباراة بالتعادل، وسجل العين 70 هدفاً مقابل 48 للوحدة.

أما في كأس المحترفين، فتبدو الكفة أكثر توازناً، حيث التقى الفريقان في 14 مباراة، حقق كل منهما خمسة انتصارات، مقابل أربعة تعادلات، وسجل العين 15 هدفاً مقابل 13 هدفاً للوحدة.

خالد عبيد: العين أقرب نظرياً إلى اللقب

أكد المحلل الكروي خالد عبيد أن المعطيات النظرية، وما يظهر «على الورق»، يصبان في مصلحة نادي العين كأوفر حظاً للتتويج بلقب كأس المحترفين، في ظل المستويات القوية التي يقدمها الفريق خلال الموسم الحالي، واقترابه من حسم لقب الدوري، إلى جانب حالة الاستقرار الفني التي يعيشها سواء على مستوى الجهاز الفني أو قائمة اللاعبين.

وقال عبيد، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن هذا الاستقرار منح الفريق شخصية واضحة داخل الملعب، انعكست على نتائجه الإيجابية وأدائه المتوازن في مختلف البطولات، ما يجعله نظرياً الطرف الأقرب لتحقيق لقب كأس المحترفين.

وأضاف أن «هذا التفوق لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة عمل متراكم على مستوى الجهاز الفني، وانسجام واضح بين اللاعبين، إضافة إلى وضوح في الهوية التكتيكية التي يعتمد عليها الفريق في كل المباريات».

وأشار إلى أن «العين يمتلك هذا الموسم حلولاً متعددة داخل الملعب، سواء من خلال تنوع أساليبه الهجومية أو قدرته على التحكم بإيقاع اللعب، إلى جانب الصلابة الدفاعية، وهي عناصر تجعل كفته راجحة نسبياً من الناحية النظرية قبل المباراة النهائية».

وتابع: «الوحدة واجه تحديات واضحة خلال الموسم، تمثلت في غياب الاستقرار الفني نتيجة تعدد التغييرات على مستوى الأجهزة الفنية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تذبذب الأداء والنتائج، رغم امتلاكه أسماء مميزة وإمكانات فردية قادرة على صنع الفارق، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على نسق ثابت من الأداء طوال الموسم».

مشوار الفريقين في النسخة الحالية

استهل العين مشواره في البطولة بالتعادل 1-1 أمام كلباء، في ذهاب دور الـ16، قبل أن يحسم مباراة الإياب لمصلحته 3-1، وفي الدور ربع النهائي، واصل الفريق تألقه بفوزه على الشارقة 3-1 ذهاباً و4-1 إياباً، وفي نصف النهائي اقترب العين من النهائي بفوزه على النصر 3-صفر ذهاباً، رغم خسارته إياباً بهدفين من دون رد، ليحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

في المقابل، بدأ الوحدة مشواره بالتعادل 1-1 أمام عجمان في ذهاب دور الـ16، قبل أن يفوز إياباً 4-2، في حين تعادل مع خورفكان 2-2 ذهاباً في ربع النهائي، ثم فاز إياباً 2-1. وفي نصف النهائي، حقق الوحدة فوزاً كبيراً على الجزيرة بثلاثية نظيفة ذهاباً، قبل أن يخسر مباراة الإياب بهدف من دون رد، ليؤكد تأهله إلى النهائي المرتقب.