الحارس عنايات الله.. من اللعب في الشارع إلى «حلم المحترفين»

أعرب حارس مرمى فريق يونايتد، الباكستاني عنايات الله نواز، (من مواليد الدولة)، عن سعادته بالدور الذي لعبه في تألق فريقه خلال الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى، مؤكداً أن تصدّر الترتيب والاقتراب من الصعود إلى دوري المحترفين يعكسان حجم العمل الذي قدّمه الفريق.

وقال نواز (29 عاماً) لـ«الإمارات اليوم» إن مشاركته في كأس رئيس الدولة تُمثّل محطة فارقة في مسيرته، مضيفاً: «يمكن وصفها بأنها خطوة كبيرة جداً في حياتي، إذ أصبحت أول حارس من مواليد الدولة يصل إلى نصف نهائي البطولة، وهو إنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم إدارة النادي وزملائي اللاعبين».

وأكد أن فريق يونايتد أثبت أنه مشروع متكامل وقادر على المنافسة، مشيراً إلى أن الأداء القوي أمام فرق دوري المحترفين في كأس رئيس الدولة يعكس القيمة الحقيقية للفريق، وقال: «لا يوجد حظ في كرة القدم، فالعمل الجاد يصنع المستحيل، ولقد عملنا بجد وقدّمنا كل ما لدينا، والوصول إلى نصف النهائي سيبقى من أجمل ذكرياتي».

قصة كفاح

ووصف نواز مسيرته بأنها «قصة كفاح»، موضحاً: «لم ألعب في الأكاديميات، بل بدأت اللعب في الشارع والبطولات المحلية، وكنت أتدرّب مع أخي الأصغر، ولم أحصل على فرصة احترافية حتى سن 24 عاماً، حين انضممت إلى فريق في الدرجة الثانية، ثم إلى (غلف يونايتد)، والآن مع (يونايتد)».

وعن قدوته، قال: «محلياً أعتبر خالد عيسى مثالاً يُحتذى، وعالمياً الأسطورة الإيطالي جيانلويجي بوفون».

استثمار الفرصة

وشهدت مسيرة نواز هذا الموسم تطوراً لافتاً، إذ انتقل من حارس بديل في بداية الموسم إلى عنصر أساسي، بعدما كان يلعب في الدرجة الثانية الموسم الماضي، ليصبح اليوم قريباً من الظهور في دوري المحترفين.

وكشف نواز أنه انتظر فرصته واستثمرها بالشكل الأمثل، قائلاً: «مثل هذه الفرص قد يتأخر، لكن عندما تأتي يجب استغلالها بالعمل الجاد والتفاني، وهذا ما حرصت عليه».

وعن هدف الفريق، قال: «نلعب من أجل الفوز بالدوري، وليس فقط الصعود، وأنا واثق بقدرتنا على تحقيق ذلك».

التركيز مع «يونايتد»

وبشأن مستقبله أوضح: «تركيزي حالياً مع (يونايتد)، وأتطلع إلى تحقيق لقب الدوري والصعود للمحترفين، وليس الوقت مناسباً للحديث عن العروض».

وأضاف: «حلمي الأكبر ارتداء قميص منتخب الإمارات، وسيكون شرفاً كبيراً لي تمثيل الدولة، وسأواصل العمل لتحقيق هذا الهدف».

وتابع بثقة: «بدأت مسيرتي الاحترافية متأخراً، لكنني أؤمن بأن العمل الجاد يصنع المستحيل. هدفي القادم هو قيادة (يونايتد) إلى دوري المحترفين، وانتظار الفرصة التي قد تحقق حلم الطفولة».

نصائح بيرلو

وأوضح نواز أن العمل تحت قيادة المدرب الإيطالي، أندريا بيرلو، شكّل نقطة تحول مهمة في مسيرته، قائلاً: «بيرلو سيبقى أستاذاً داخل وخارج الملعب، وطريقته في التدريب ومنحه الثقة للاعبين أمر مميز».

وأضاف: «أهم نصيحة تلقيتها منه كانت الحفاظ على الهدوء تحت الضغط والثقة بالقدرات».

وأشاد بإدارة النادي، مؤكداً أنها وفّرت بيئة احترافية متكاملة، قائلاً: «الإدارة تتابع أدق التفاصيل وتُوفر كل ما يحتاج إليه الفريق للنجاح».