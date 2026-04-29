عدنان الوردي: الذيد يمتلك فرصة ذهبية لبلوغ «الأضواء»

أكد لاعب نادي الذيد، المغربي عدنان الوردي، أن ناديه المنافس في دوري الدرجة الأولى، يمتلك فرصة مثالية لكتابة التاريخ، من خلال الصعود إلى دوري المحترفين (الأضواء)، لكنه يحتاج إلى الصبر والانسجام و«القتالية» في المباريات المتبقية، مشيداً بالدعم الكبير من إدارة النادي برئاسة سالم بن هويدن الكتبي، والعمل الفني الذي يقوده المدرب فؤاد بومضل.

ويحتل فريق الذيد المركز الثالث في ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن دبا الحصن صاحب المركز الثاني، وست نقاط عن فريق يونايتد المتصدر، ولديه مباريات مهمة مع الفرق التي تنافسه بشكل مباشر على التأهل إلى دوري المحترفين.

جدير بالذكر أن فريقين من دوري الدرجة الأولى يتأهلان إلى دوري المحترفين.

وقال الوردي لـ«الإمارات اليوم»: «حظوظ الذيد في التأهل لـ(المحترفين) متساوية مع (يونايتد) ودبا الحصن، وسنلعب حتى آخر مباراة بكل قوة، لأننا نؤمن بقدرتنا على تحقيق هذا الهدف».

وأضاف: «نؤمن بأن لاعبي الخبرة قادرون على إحداث الفارق، لما لهم من دور كبير في المباريات الحاسمة، والحمد لله نمتلك عناصر خبرة عديدة تمنحنا أفضلية».

وتابع: «الفوزان الأخيران على سيتي ومجد، وهما فريقان منافسان على البقاء، كانا مهمين جداً ومنحانا دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهات المقبلة».

وعن المباراة المقبلة أمام الجزيرة الحمراء، قال: «ستكون مباراة صعبة، لأن المنافس يقاتل لتفادي الهبوط، وسنلتزم بتعليمات المدرب ونركز على تحقيق الفوز»، مضيفاً: «هذه المباراة مهمة جداً وستمنحنا دافعاً كبيراً قبل مواجهات الفرق المنافسة على الصعود».

وعن تألقه التهديفي، قال: «بمساعدة زملائي، سجلت تسعة أهداف حاسمة، إضافة إلى الإسهام في صناعة أهداف أخرى، وأسعى دائماً إلى تقديم كل ما لدي لمساعدة الفريق وتحقيق نتائج إيجابية».

وأشار إلى خبراته السابقة قائلاً: «لعبت ثماني سنوات في الدوري المغربي، ومثّلت المنتخبات الوطنية السنية، وهذه التجارب تساعدني اليوم في دعم زملائي داخل الفريق».

وأضاف: «نطمح لدخول تاريخ النادي وتحقيق الصعود لأول مرة، وهذا حلم نعمل عليه جميعاً».

وحول أهدافه الشخصية، قال: «أسعى إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، ومساعدة فريقي على تحقيق صعود تاريخي».

وختم: «تبقت لنا خمس مباريات نعتبرها بمثابة خمسة نهائيات، وسنخوض كل مباراة بتركيز كبير لتحقيق حلم النادي».

ووجّه الوردي رسالة شكر للجهاز الفني والإدارة والجماهير قائلاً: «أشكر المدرب فؤاد بومضل على العمل الكبير الذي يقوم به، فهو قريب من اللاعبين ويمنحنا الثقة، كما أشكر إدارة النادي على دعمها المستمر، وجمهور الذيد على مساندته، ونتمنّى أن يواصل دعمنا في هذه المرحلة الحاسمة».

المغرب قادر على تكرار إنجاز مونديال 2022

قال عدنان الوردي إن البيئة الرياضية في دولة الإمارات أسهمت بشكل واضح في بروز اللاعبين المغاربة، مؤكداً أن العديد منهم نجح في تقديم مستويات قوية، سواء في دوري الدرجة الأولى أو دوري المحترفين، ما يعكس القيمة الفنية الكبيرة للاعب المغربي.

وأعرب عن ثقته بقدرة المنتخب المغربي على تكرار إنجاز بلوغ المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بعد النجاح اللافت في نسخة 2022، مشيراً إلى أن المنتخب تطوّر بشكل كبير وأصبح يضم نخبة مميزة من اللاعبين القادرين على المنافسة عالمياً.