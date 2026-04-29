شباب الأهلي يعود للتنافس المحلي من بوابة خورفكان

يعود فريق شباب الأهلي إلى ساحة التنافس المحلي، بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم أمام ماتشيدا الياباني، في مواجهة شهدت جدلاً واسعاً بسبب خطأ تحكيمي مؤثر حرم الفريق من بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

ويخوض «فرسان دبي» تحدياً مهماً عندما يواجهون خورفكان، في الساعة 7:20 من مساء اليوم، على استاد راشد بدبي، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 لدوري المحترفين.

ولا يملك لاعبو شباب الأهلي خياراً سوى الفوز لمواصلة الضغط على العين، والإبقاء على آمالهم في سباق اللقب، خصوصاً بعد خروج الفريق من بقية المنافسات خلال الموسم الحالي.

ويحتل أصحاب الأرض المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق سبع نقاط عن العين المتصدر بـ59 نقطة، والذي يترقب بدوره تعثر «فرسان دبي» من أجل خوض مواجهة الجولة الرابعة والعشرين أمام الشارقة على ملعب الأخير يوم الأربعاء المقبل بفرصة حسم اللقب مبكراً.

وتصب المواجهات المباشرة في مصلحة شباب الأهلي، إذ يُعد خورفكان أحد ستة فرق لم يخسر أمامها شباب الأهلي في دوري المحترفين، إلى جانب كلباء وحتا والعروبة والبطائح ودبا الحصن، وقد التقيا في 13 مباراة، فاز «فرسان دبي» في 11 منها، بينما حضر التعادل في مواجهتين.

في المقابل، يدخل خورفكان اللقاء وهو في المركز الـ10 برصيد 24 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية قد تضمن له الابتعاد رسمياً عن دائرة الفرق المهددة بالهبوط.

ويفتقد الفريق جهود الثنائي أكرم النقاش بسبب تراكم الإنذارات، وسليم أملاح للمباراة الثانية توالياً بعد طرده أمام بني ياس، على أن يعود اللاعبان في الجولة المقبلة.

ويُعد خورفكان ثاني أكثر الفرق اعتماداً على التمريرات الطويلة في الدوري (1229 تمريرة)، خلف البطائح (1255)، إلا أن هذا الأسلوب لم يثبت فاعليته بالشكل الكافي في تحقيق نتائج إيجابية أو تقديم مستويات قوية خلال الموسم الحالي.

