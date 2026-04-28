منتخب ألعاب القوى يرفع رصيده إلى 4 ميداليات في البطولة العربية بتونس

رفع منتخبنا الوطني لألعاب القوى رصيده إلى 4 ميداليات في منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية الـ21 للشباب والشابات تحت 20 عاما المقامة حاليا في تونس حتى 30 أبريل.

وحققت أروى علي فضية سباق 100 متر، بزمن قدره 12 ثانية بفارق 45 جزءا من الثانية عن المركز الأول، بينما حصدت زميلتها سارة فهد برونزية سباق 100 متر حواجز، كما نجحت العداءة علياء المهيري في إحراز المركز الرابع في سباق 3 آلاف متر موانع، برقم جديد للدولة، 12.28.60 دقيقة.

يذكر أن منتخبنا الوطني افتتح مشاركته في البطولة أمس بحصد ذهبية وبرونزية سباق 100 متر، بالإضافة إلى تحقيق رقم جديد للدولة في فئة الشباب لم يتحطم منذ 21 عاما.