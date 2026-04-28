فرسان القفز بنادي الشارقة للفروسية يتصدرون «التمايز»

سيطر فرسان قفز الحواجز بنادي الشارقة للفروسية على المراكز الأربعة الأولى في منافسة الجولة الواحدة مع جولة التمايز، التي صُمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وذلك في ختام برنامج منافسات وبطولات الشارقة للفروسية للموسم الحالي.

وأُقيمت المنافسات على ميادين القفز الداخلية المغطاة والخارجية بمركز الشارقة للفروسية، ضمن دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الـ14، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية شركة لونجين، راعية الدوري.

ومن المقرر أن تستضيف أكاديمية بوذيب للفروسية منافسات البطولة على ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مايو.

وشهدت المنافسات تألقاً لافتاً من فرسان الشارقة عمرو جمال محمد مع «زازو زد»، وسيف عويضة الكربي مع «نمبر فايف بي»، وموفي عويضة الكربي مع «ماي سيلف اف زد»، وبنجامين ديساج مع «دياباسون»، وعبدالرحمن أحمد الشرفاء مع «بي تاكتكال»، وسالم أحمد السويدي مع «دبل بي ال إي»، وشادي غريب مع «إنديغا في اتش».