350 لاعباً حضروا بقوة في بطولة مواهب التايكواندو

سجّل 350 لاعباً ولاعبة حضورهم اللافت في النسخة الأولى من بطولة المواهب للتايكواندو، التي اختُتمت، أول من أمس، في الفجيرة، وسط أجواء تنافسية مميّزة، تؤكد أهمية الحدث ضمن أجندة تطوير المواهب الرياضية في الدولة.

وشهد اليوم الختامي الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، إلى جانب رئيس اتحاد التايكواندو، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات الرياضية.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم في تصريحات صحافية: «إن نجاح البطولة يعكس التوجه الاستراتيجي للجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، تحت مظلة وزارة الرياضة، في دعم برامج اكتشاف المواهب»، مشيراً إلى أن «هذه المبادرات تُمثّل ركيزة أساسية في إعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على تحقيق الإنجازات».

وأضاف: «ما شهدناه خلال هذه البطولة من مستويات متميّزة يؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الرياضية منذ المراحل المبكرة، ويعكس نجاح رؤية الوزارة وشركائها في تعزيز منظومة رياضية متكاملة تدعم التميّز والتنافسية».

وفي ختام البطولة، تم تتويج الفائزين بالميداليات والجوائز التقديرية، كما جرى اختيار مجموعة من اللاعبين المتميّزين للانضمام إلى برامج رعاية وتطوير المواهب.