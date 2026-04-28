منتخب الجوجيتسو يزهو بـ 12 ميدالية في باريس

رفع المنتخب الوطني للجوجيتسو رصيده إلى 12 ميدالية ملوّنة مع ختام منافسات بطولة باريس - الجائزة الكبرى، بعدما أضاف، أول من أمس، سبع ميداليات جديدة في منافسات اليوم الختامي وتضمنت ثلاث ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، حيث حقق الذهب كلٌّ من مريم عدنان علي (45 كغم)، وبلقيس عبدالكريم (48 كغم)، وعمار خليل الحوسني (94 كغم)، فيما نال الفضيتين كلٌّ من العنود إبراهيم الحربي (48 كغم)، وسعيد حمد الكبيسي (85 كغم)، وحصد البرونزيتين كلٌّ من عبدالله أحمد الكبيسي (94 كغم)، وميرة حسن علي الحوسني (52 كغم).

من جهته، قال نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري في تصريحات صحافية: «إن المستوى الذي ظهر به اللاعبون يعكس التزاماً واضحاً بالبرنامج الفني، وقدرة على تنفيذ الخطط في بيئة تنافسية عالية تتطلب دقة في إدارة كل مرحلة من مراحل النزال».

وأضاف أن «هذه المشاركة تندرج ضمن برنامج إعداد طويل المدى، يرتكز على تطوير جودة الأداء، وتوسيع قاعدة المنافسة ضمن المنتخب، ورفع جاهزية اللاعبين للتعامل مع مدارس مختلفة في رياضة الجوجيتسو».