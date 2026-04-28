قمة فوق السحاب.. سان جيرمان يستقبل بايرن ميونيخ في «ليلة الأبطال»

يأمل باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فك عقدة بايرن ميونيخ الألماني في السنوات الأخيرة، عندما يستقبله في قمة فوق السحاب اليوم، (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، في ذهاب نصف النهائي، بينما يقابل أرسنال الإنجليزي أتلتيكو مدريد الإسباني على بطاقة النهائي، غداً، في التوقيت نفسه بحثاً عن اللقب الأول في تاريخهما.

وخرج العملاق البافاري، بقيادة النجم الإنجليزي هاري كين، فائزاً في آخر خمس مواجهات من دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان، لكن الأخير أقصاه بهدفين في ربع نهائي مونديال الأندية الصيف الماضي.

ويُعدّ بايرن الأكثر ترشيحاً لإحراز لقب المسابقة للمرة السابعة في تاريخه، في ظل الأداء الرائع لفريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني الذي أقصى من ربع النهائي ريال مدريد الإسباني حامل اللقب 15 مرة قياسية (2-1 و4-3).

وشرح كومباني أهمية المواجهة بعد ضمانه إحراز لقب الدوري المحلي للمرة الـ35 القياسية: «باريس في دوري أبطال أوروبا، بصفته حامل اللقب، هو على الأرجح أصعب تحدٍّ، ولا أريد التوقف هنا، الآن تأتي الأسابيع الحاسمة، نحن نتطلع إليها، لكننا نعرف أيضاً مدى صعوبتها».

ولطالما أتت المباريات مشوقة بين الطرفين اللذين يمتلكان أقوى هجوم في النسخة الحالية (38 هدفاً)، وشهدت حالات طرد عدة في السنوات الأخيرة.

وانتهت المبارزة الأخيرة بينهما في دور المجموعة الموحدة بفوز بايرن (2-1)، لكن سان جيرمان كان خسر أمام أرسنال الإنجليزي الموسم الماضي قبل التغلب عليه في نصف النهائي، في طريقه لإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه.