قيس عمر: متعطش لمزيد من ألقاب السلة مع شباب الأهلي

أكّد نجم المنتخب الوطني لكرة السلة، قيس عمر، تعطشه لحصد مزيد من الألقاب بقميص ناديه شباب الأهلي، وعزمه على مساعدة فريقه في التتويج بأول ألقابه في مسابقة «كأس الإمارات» بمسماها الجديد، حين يواجه برفقة زملائه، مضيفهم النصر في المباراة النهائية، في الساعة 07:15 من مساء اليوم.

وقال قيس عمر لـ«الإمارات اليوم»: «نسعى إلى مواصلة النجاحات التي حققناها في الموسم الحالي، بإضافة لقبنا الثالث على التوالي هذا الموسم، بعد تتويجنا بلقبَي كأس الاتحاد وبطولة الدوري العام».

وأوضح: «على الرغم من تتويجي مع الفريق الأول لشباب الأهلي بـ35 بطولة، منها أربعة ألقاب خليجية، وبلوغ نهائي أبطال آسيا في مناسبتين، والحصول خلالهما على الميدالية الفضية، بجانب احتفاظنا بالرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجاً ببطولة الدوري العام، بإجمالي 16 لقباً، فإنني مع صافرة بداية كل مسابقة جديدة أشعر بأنني متعطش لمزيد من الانتصارات والإنجازات، وهو ما أسعى إلى تحقيقه في نهائي كأس الإمارات أمام منافس عنيد وقوي بحجم النصر».

وعن تكرار المواجهات في النهائيات أمام النصر، قال عمر: «أداء النصر يماثل، من حيث ثبات المستوى، نقاط قوة شباب الأهلي، إذ يمتلك (العميد) عناصر مميّزة، سواء من لاعبي المنتخب أو المحترفين الأجانب، إلا أن لكل مباراة خضناها أمامهم، سواء في المراحل التمهيدية أو الأدوار النهائية، حساباتها الخاصة، وهو ما ينطبق على مواجهتنا اليوم، التي نخوضها أمام فريق مدعوم بجمهوره وعلى أرض صالته، ونسعى خلالها إلى مواصلة مسيرة هذا الموسم بالعلامة الكاملة».

وأشار عمر إلى أن بلوغ شباب الأهلي النهائي الثالث هذا الموسم لم يأتِ بسهولة، وقال: «الموسم الحالي يشهد حالة تنافسية صحية، خصوصاً بين رباعي الصدارة: شباب الأهلي، والنصر، والشارقة، والبطائح، وهو ما أكّدته معدلات التسجيل المرتفعة لهذه الفِرَق، والتي تنعكس نتائجها إيجاباً على المنتخب الوطني، الذي سيتجمع فور انتهاء هذه البطولة استعداداً للدفاع عن لقبه في دورة الألعاب الخليجية، التي تقام الشهر المقبل في قطر، بعدما حققنا الميدالية الذهبية في النسخة الأخيرة عام 2022».

النصر في مهمة «الإنجاز الثالث»

يسعى فريق النصر، في المباراة النهائية، إلى مواصلة هيمنته على «كأس الإمارات»، والاحتفاظ باللقب للعام الثالث على التوالي، بعد تتويجه به في النسختين الأخيرتين.

ويُعوّل المدير الفني لفريق النصر، المدرب المصري حسام الوكيل، على كوكبة من عناصر الخبرة ولاعبي المنتخب، يتقدمهم الكابتن صالح سلطان، والدوليون مامادو إندي، وعبدالله حسن، وحسن الشيبة، إلى جانب صانع ألعاب الفريق المحترف الأميركي، مارفيل هاريس، صاحب معدلات التسجيل المرتفعة، بمتوسط يتجاوز 23 نقطة في المباراة، إضافة إلى مواطنه، الوافد الجديد تايلور ستون.