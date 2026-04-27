ممثل الغولف الإماراتي أوتايجوي يتقدم 20 مركزاً في "السباق إلى دبي"

حقق ممثل غولف الإمارات أدريان أوتايجوي، مركز الوصيف في بطولة فولفو الصين المفتوحة، التي اختتمت مساء الأحد في مدينة شانغهاي، وهي أفضل نتيجة على الإطلاق في تاريخ الغولف الإماراتية في جولة دي بي ورلد، الأشهر عالمياً، والتي تقام تحت شعار "السباق إلى دبي"، فيما ذهب اللقب إلى النمساوي بيرند فيسبيرجر.

ونجح أوتايجوي من الانطلاق بشكل متوازن في البطولة، وجاءت نقطة التحول في الجولة الثالثة التي حقق فيها 10 ضربات تحت المعدل بشكل مذهل ليعتلي صدارة الترتيب، ونجح بالتمسك بالريادة بعد منتصف الجولة الرابعة، إلا أنه ارتكب ثلاث هفوات كلفته التراجع إلى 16 ضربة تحت المعدل، في وقت تقدم فيه منافسه فيسبيرجر بثبات لينهي المنافسات بإجمالي 19 ضربة تحت المعدل، ويحصد لقبه التاسع في مسيرته في جولة دي بي ورلد.

وكسب أوتايجوي بفضل هذه الوصافة 389 نقطة، مما جعله يتقدم 20 مركزاً ويحتل المركز 13 في تصنيف "السباق إلى دبي" العالمي، الصادر اليوم الاثنين، وذلك بإجمالي 816 نقطة.

ويقدم أوتايجوي أداءً متميزاً هذا الموسم، حيث سبق أن جاء ثالثاً في بطولة هينان الصينية، وسادساً في بطولة جوهانسبرج المفتوحة، من بين نتائج أخرى.

وكان اتحاد الإمارات للجولف أعلن رسمياً في أواخر عام عام 2024، اختياره أدريان أوتايجوي، لتمثيل الإمارات لاعباً محترفاً في جميع الجولات الاحترافية حول العالم، حيث يقيم اللاعب في الإمارات منذ 13 عاماً، وقد اخُتير سفيراً لاتحاد الإمارات للجولف مع المنتخب الوطني، بجانب تعاونه مع الاتحاد لتقديم الدعم في التدريب والإعداد الفني للاعبين، ويُعد اللاعب شريكاً في برنامج الإمارات للاعبي الجولف لأصحاب الهمم، الذي أُعلن عنه في بطولة جولة دي بي ورلد في نوفمبر 2021.

من جهته، تقدم فيسبيرجر بفضل هذا الفوز إلى المركز 16 في تصنيف "السباق إلى دبي"، بإجمالي 789 نقطة.

وقال النمساوي: "بذلتُ قصارى جهدي اليوم، لم يكن الأداء مثاليًا في بعض الأحيان، لكنني حققتُ الفوز. أدريان منافسٌ قويٌّ وكان مسيطرًا على مجريات اللعب، لكن حدث شيءٌ ما في الحفرة العاشرة لا أستطيع تفسيره. هكذا هي لعبة الجولف أحيانًا.

وتعد بطولة فولفو الصين المفتوحة، البطولة الرابعة ضمن "السلسلة الآسيوية" هذا الموسم في جولة دي بي ورلد، وهي شكلت المحطة رقم 16 هذا الموسم، حيث من المقرر أن تطوف المنافسات التي تحمل اسم وشعار دبي حول العالم تحت مسمى "السباق إلى دبي" بإقامة 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم.

وتقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات العربية، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.