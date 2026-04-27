أرديلا: الموسم الحالي دون طموحاتي.. وأسعى لتطوير الفاعلية الهجومية

أكد لاعب فريق النصر، كيفن أرديلا، أن الموسم الكروي الحالي لم يكن على قدر طموحاته الشخصية، رغم الجهد الكبير الذي يقدمه مع الفريق، مؤكداً أن الفاعلية الهجومية تبقى التحدي الأبرز الذي يسعى لتطويره، وأوضح أن الفوز على الجزيرة في المباراة، التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، يحمل أهمية خاصة، ليس فقط من ناحية النقاط، بل أيضاً كون هذا الفوز أنهى فترة طويلة من تعثر النصر على ملعبه، استمرت خمسة أشهر.

وفاز النصر على الجزيرة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ23 من دوري المحترفين لكرة القدم، في مواجهة شهدت تقلبات مثيرة، قبل أن يحسمها «العميد» بفضل فاعليته الهجومية في الشوط الثاني.

وقال كيفن أرديلا لـ«الإمارات اليوم»: «بصراحة، لا أعتبر هذا الموسم الأفضل بالنسبة لي، رغم أننا نصنع العديد من الفرص في المباريات، لكن الفاعلية أمام المرمى لم تكن كافية، وهذا جانب أعمل على تطويره في الفترة المقبلة».

وأضاف: «هدفي الآن إنهاء الموسم بشكل جيد، ومساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة، والعمل على تطوير مستواي، استعداداً للموسم المقبل».

وعن الفوز الذي تحقق على فريق الجزيرة أوضح: «المباراة كانت مهمة جداً بالنسبة لنا، وحققنا ثلاث نقاط ثمينة، خصوصاً أن المنافسة أصبحت صعبة في هذه المرحلة من الموسم، في الشوط الثاني أظهر الفريق رغبة واضحة في الفوز، وكنا أكثر تركيزاً أمام المرمى، واستغللنا الفرص بشكل جيد».

وتابع: «نجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف من عدد محدود من الفرص، وهذا يعكس تحسُّن الفاعلية الهجومية، وهو أمر مهم للفريق في الفترة المقبلة».

ويُعد هذا الفوز بمثابة دفعة قوية للنصر، إذ رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، ليواصل سعيه نحو إنهاء الموسم في مركز متقدم.

كما يحمل الانتصار أهمية خاصة، كونه الأول للنصر على ملعبه في الدوري منذ نحو خمسة أشهر، وتحديداً منذ فوزه على الظفرة 2-صفر، في الجولة الثامنة يوم 21 نوفمبر الماضي، حيث عجز الفريق منذ ذلك التاريخ عن تحقيق أي انتصار على أرضه، حتى جاءت الجولة الـ23 التي ابتسمت له بفوز مهم على الجزيرة.

ويأمل النصر البناء على هذا الفوز خلال الجولات المتبقية، واستعادة توازنه بشكل كامل، سواء على مستوى النتائج أو الأداء، من أجل إنهاء الموسم بصورة إيجابية.

وشارك أرديلا مع النصر خلال الموسم الحالي في 21 مباراة، منها 18 مباراة ضمن التشكيل الأساسي، بإجمالي 1322 دقيقة لعب، ورغم المجهود الكبير الذي يقدمه في الجانب الهجومي، لم ينجح سوى في تسجيل هدف واحد، إلى جانب صناعة هدفين.

وأشاد أرديلا بثقة إدارة النادي، التي قررت تجديد تعاقده لمدة عامين إضافيين.

