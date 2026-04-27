النصر وشباب الأهلي إلى نهائي «كأس السلة»

بلغ النصر، حامل اللقب، المباراة النهائية لمسابقة كأس الإمارات لكرة السلة، رغم خسارته أمام البطائح بنتيجة (111-115)، أمس، مستفيداً من فارق مجموع النقاط في مباراتَي الذهاب والإياب.

وضرب النصر موعداً في النهائي مع شباب الأهلي، الذي جدد فوزه على الشارقة بنتيجة (102-94) في إياب الدور نصف النهائي.

وكانت مواجهتا الذهاب قد انتهتا بفوز النصر على البطائح (95-74)، وشباب الأهلي على الشارقة (92-84).

ويعد النهائي، الذي يقام غداً، ثالث مواجهة تجمع النصر وشباب الأهلي هذا الموسم، بعد نهائي كأس الاتحاد ومسابقة الدوري، اللذين توّج بهما شباب الأهلي، فيما يسعى النصر للاحتفاظ بلقب كأس الإمارات للعام الثالث توالياً.

واحتاج النصر، وفق نظام البطولة، إلى الحفاظ على فارق النقاط، بعدما أنهى مباراة الذهاب متقدماً بفارق 21 نقطة، في حين لم يتمكن البطائح من تعويض هذا الفارق في لقاء الإياب.

وشهدت المباراة تقلبات عدة، إذ فرّط النصر في إنهاء الفترات الثلاث الأولى متقدماً بفارق نقطتين (86-84)، قبل أن ينتفض البطائح في الربع الأخير، الذي حسمه بنتيجة (31-26)، ليخرج فائزاً بالمباراة دون أن يؤثر ذلك على تأهل النصر.

وواصل المحترف الأميركي، تايلور ستون، تألقه مع النصر للمباراة الرابعة توالياً بتسجيله 20 نقطة، فيما أضاف زميله مارفيل هاريس 16 نقطة، وفي المقابل كان لاعب البطائح، الأميركي إيه. واين، أفضل مسجل في المباراة برصيد 29 نقطة.

وفي المباراة الأخرى فرض شباب الأهلي أفضليته في الشوط الأول، بعدما أنهى الربعين الأول والثاني بنتيجتي (30-20) و(26-24)، رغم محاولات الشارقة العودة في الشوط الثاني، حيث فاز بالربعين الثالث والرابع (27-26) و(23-20)، دون أن يتمكن من قلب النتيجة.

وتألق في صفوف شباب الأهلي كل من قيس عمر، الذي سجل 29 نقطة، إلى جانب حامد عبداللطيف وعمر العامري، اللذين أضاف كل منهما 10 نقاط.

