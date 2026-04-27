5 ميداليات لمنتخب الجوجيتسو في انطلاقة «جائزة باريس»

استهلّ المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشاركته في بطولة «الجائزة الكبرى للجوجيتسو - باريس» بتحقيق خمس ميداليات ملونة في اليوم الأول، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، ضمن منافسات قوية جمعت نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات على الساحة الدولية.

وحقق عبدالرحمن عبدالحق ذهبية وزن 62 كغم، وأضاف فيصل الواحدي ذهبية وزن 69 كغم، فيما نال أحمد خليفة أنديز فضية وزن 69 كغم، وحصد راشد محمد الشحي برونزية وزن 56 كغم، إلى جانب عبدالرحمن سيدنا الذي أحرز برونزية الوزن ذاته، وذلك بعد مواجهات عالية الإيقاع حُسمت بالتفاصيل، وعكست قدرة اللاعبين على إدارة مجريات النزال والتعامل مع أساليب فنية متنوعة.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، يوسف البطران، في تصريحات صحافية: «إن نتائج اليوم الأول تعكس قيمة العمل المتواصل الذي يقوده الاتحاد لإعداد المنتخب للاستحقاقات الدولية، وقدرة المنتخب على تحويل العمل اليومي إلى أداء قوي على البساط، في بيئة تنافسية تمنح الأفضلية لمن يجيد إدارة التفاصيل».

وأضاف: «تجمع البطولة لاعبين من مدارس فنية متعددة بأساليب متنوعة، ما يتيح قراءة دقيقة لمستوى الجاهزية، ويساعد على تحديد متطلبات الاستمرارية في تحقيق التقدم ضمن هذا المستوى من المنافسة».