أنس أسامة: تتويج «بالم 365» بكأس الاتحاد نتاج منظومة احترافية متناغمة

عبّر لاعب نادي «بالم 365»، المصري أنس أسامة، عن سعادته البالغة بالمستويات الفنية المميزة التي قدّمها، وتسجيله الأهداف التي قادت فريقه للتتويج بالنسخة الجديدة من كأس الاتحاد، مشيراً إلى أن فرحته أكبر بتحقيق «الثنائية التاريخية»، بعدما كان «بالم 365» قد حسم لقب دوري الدرجة الثانية.

وأكد أنس أسامة (19 عاماً) أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستثمارية الشاملة لإدارة النادي، برئاسة الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، الذي نجح في بناء كيان يقوم على روح الأسرة الواحدة، متمنياً أن يواصل النادي نجاحاته، ويشكل إضافة نوعية ومهمة لمنظومة الكرة الإماراتية. وقال أنس أسامة لـ«الإمارات اليوم»: «لم يكن التتويج وليد المصادفة، بل نتاج منظومة احترافية متناغمة، بدأت من الدرجة الثالثة ثم الثانية، وصولاً إلى الدرجة الأولى، والتتويج بكأس الاتحاد في ظل رؤية مميزة، وأثمّن جهود رئيس شركة كرة القدم، علي الفلاسي، إلى جانب الدور المحوري للجهازين الفني والإداري في منح الثقة للمواهب الشابة، وتهيئة البيئة الطموحة لتحقيق الإنجازات».

وأضاف: «أشعر بفخر كبير لكوني هدافاً لبطولة الكأس برصيد سبعة أهداف، إضافة إلى تسجيلي سبعة أهداف أخرى في الدوري، ما وضعني في المركز الثاني لهدافي الفريق طوال الموسم برصيد 14 هدفاً، خلف زميلي الإسباني أليخاندرو الذي سجل 16 هدفاً». وتابع: «أنا سعيد جداً بتسجيلي أهدافاً حاسمة في العديد من المباريات، خصوصاً في الأوقات التي كان الفريق في أمسّ الحاجة إليها، إذ أسهمت بأهداف مهمة في مباريات مصيرية، خصوصاً في الدقائق الأخيرة، كما حدث أمام الذيد ودبا الحصن».

وعن رحلته كلاعب مقيم في الملاعب الإماراتية، أوضح أنس أسامة أنه نتاج «بيئة كروية إماراتية» خالصة، كونه يعيش في الإمارات منذ الصغر، حيث بدأ مسيرته في دبي مع فريق «فرسان هسبانيا»، قبل الانتقال إلى نادي الوحدة عام 2025، ثم خوض تجربة إعارة ناجحة مع «بالم 365».

وأشار إلى أن «إشهار دوريات الدرجتين الثانية والثالثة، من قِبَل اتحاد كرة القدم، أوجد فرصاً حقيقية للمواهب»، مشيداً بناديه الذي انطلق من الدرجة الثالثة وتدرّج حتى وصل إلى الأولى، وحقق لقب كأس الاتحاد.

واختتم أنس أسامة: «مستوى الدرجة الثانية قوي، ونحن جاهزون لتحدي الدرجة الأولى الأكثر صعوبة، وطموحي الشخصي هو مواصلة التطور الفني والذهني للوصول إلى الحلم الأكبر، وهو نيل شرف تمثيل المنتخبات الوطنية الإماراتية».

وختم: «قصة نجاحي مع نادي بالم 365 تُمثّل تجسيداً حياً لنجاح استراتيجية الاستثمار في اللاعبين الموهوبين من المقيمين، ودليلاً على أن الإدارة الرياضية الاحترافية قادرة على صناعة الأبطال من رحم المنافسات القوية».

أنس أسامة:

