«صافرة» روضة المنصوري تخطف الأضواء في نهائي كأس الاتحاد

خطفت حَكَمة كرة القدم الإماراتية، روضة المنصوري، الأضواء خلال قيادتها مباراة فريقي حتا و«بالم 365»، التي أُقيمت، أول من أمس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن نهائي كأس الاتحاد للموسم الرياضي 2025-2026، وانتهت بفوز «بالم 365» بركلات الترجيح 4-1 (الوقت الأصلي 1-1)، إذ تمكنت المنصوري من الخروج باللقاء إلى بر الأمان، بفضل تميّزها بقوة الشخصية والصرامة في اتخاذ القرارات التحكيمية.

وكان اتحاد كرة القدم قد أسند إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم نسائي متكامل، ضم الحَكَمتين المساعدتين أمل جمال وعذاري الحمادي، إلى جانب خلود الزعابي حَكَمة رابعة، وعلى الرغم من أهمية وحساسية المباراة بالنسبة للفريقين، كونها نهائياً لبطولة مهمة سعى كل طرف إلى الفوز بها وحصد لقبها، فإن المنصوري أدارت اللقاء باقتدار، من خلال اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.

وشهدت المباراة عدداً من الحالات التحكيمية الصعبة، أبرزها احتساب ركلة جزاء لفريق «بالم 365» في الشوط الثاني، سجل منها الفريق هدف التعادل خلال الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لحسم النتيجة.

وبرزت صافرة روضة المنصوري بشكل لافت خلال الفترة الماضية، ما جعل لجنة الحكام في اتحاد الكرة تُسند إليها إدارة العديد من المباريات المهمة، سواء في دوري أدنوك للمحترفين أو دوري الدرجة الأولى.

يُذكر أن روضة المنصوري تُعدّ أول حَكَمة كرة قدم إماراتية تُدير مباراة في دوري الدرجة الأولى للرجال، وذلك في لقاء فريقي «غلف إف سي» و«غلف يونايتد» ضمن الجولة الـ14 من الموسم الرياضي 2023-2024، وهي المرة الأولى في تاريخ المسابقة، كما تُعدّ أيضاً أول حكمة تُدير مباراة في دوري المحترفين، إذ قادت، في يونيو 2024، مباراة بني ياس وعجمان ضمن الجولة الـ26 الأخيرة من الدوري.

من جانبه، أكد الحكم الدولي السابق وخبير التحكيم، عبدالله العاجل، أن مسيرة روضة المنصوري في التحكيم تسير بصورة متدرجة من حيث إسناد المباريات، معتبراً أن «هذا التدرج يُسهم في صقل الحكم بشكل سليم وزيادة خبراته التحكيمية». وأوضح أن «المنصوري تسير في الطريق الصحيح، بدليل ثقة لجنة الحكام في اتحاد الكرة بإسناد إدارة هذه المباراة إليها».

وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «إن إدارة مباراة نهائية بطاقم تحكيم نسائي في بطولة مهمة مثل كأس الاتحاد، تُعدّ حدثاً مهماً، على الرغم من أنها جمعت فريقاً من الدرجة الأولى هو حتا، وآخر من الدرجة الثانية هو فريق (بالم 365)».

وبشأن ركلة الجزاء التي احتُسبت لمصلحة بالم 365، أكد العاجل أنها «كانت صحيحة وجاءت بإيعاز من الحَكَمة المساعدة، أمل جمال، ما يدل على التواصل الجيد بين طاقم التحكيم»، واصفاً إياها بأنها «من القرارات المؤثرة في نتيجة المباراة».

