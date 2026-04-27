الحبتور يظفر بدوري البولو

ظفر فريق الحبتور بلقب دوري البولو لموسم 2025-2026 بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «بنسالي وذئاب دبي» بنتيجة 7-5، في لقاء قوي امتد لخمسة أشواط، وشهد أداءً فنياً مميزاً من الجانبين.

وجاءت المباراة النهائية متكافئة ومملوءة بالندية، إذ افتتح فريق «بنسالي وذئاب دبي» التسجيل، قبل أن يرد فريق الحبتور بهدفين متتاليين، أنهى بهما الشوط الأول متقدماً بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان التسجيل، فيما شهد الشوط الثالث استمرار الإثارة مع تبادل التقدم والتعادل، لينتهي بنتيجة 4-4.

وفي الشوط الرابع ساد الحذر، وانحصر اللعب في وسط الملعب، قبل أن ينجح فريق الحبتور في تسجيل هدف التقدم السادس مع نهايته.

وفي الشوط الخامس والأخير، سجل فريق «بنسالي وذئاب دبي» هدف التعادل الخامس، غير أن فريق الحبتور رد سريعاً عبر خلف الحبتور، الذي أحرز هدفين حاسمين، ليؤكد فوز فريقه بنتيجة 7-5.

وعقب اللقاء، توِّج فريق الحبتور بالكأس، كما تم تكريم فريق «بنسالي وذئاب دبي» وفريقي الأكاديمية، فيما نال اللاعب باولو مانكا جائزة أفضل لاعب، وحصد المهر «أورتيغا» جائزة أفضل خيل.