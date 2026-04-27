«خورفكان للمعاقين» بطل كأس رفعات القوة

تُوِّج نادي خورفكان للمعاقين بلقب كأس اللجنة البارالمبية الوطنية لرفعات القوة للموسم الرياضي 2025–2026، بعد أداء استثنائي مكّنه من تصدّر الترتيب العام لمنافسات البطولة التي أُقيمت على أرضه، وسط أجواء حماسية عكست قوة التنافس بين أندية أصحاب الهمم على مستوى الدولة.

وجاء تتويج خورفكان بعد حصده سبع ميداليات متنوعة، بواقع (أربع ذهبيات وثلاث فضيات)، ليتصدر الترتيب العام عن جدارة، متفوقاً على أقرب منافسيه نادي دبي لأصحاب الهمم، الذي حلّ ثانياً برصيد سبع ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وثلاث برونزيات)، فيما جاء نادي أبوظبي لأصحاب الهمم في المركز الثالث برصيد ميداليتين (ذهبية وفضية)، وظهر فريق خورفكان بمستويات فنية عالية منذ انطلاقة المنافسات، حيث فرض لاعبوه حضورهم القوي عبر مختلف الأوزان، مؤكدين جاهزيتهم وقدرتهم على حسم اللقب عن جدارة واستحقاق.

وشهد حفل الختام حضور الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ذيبان سالم المهيري، وعضو مجلس إدارة اللجنة، جمعة النعيمي، إلى جانب رئيس اللجنة الرياضية والمسابقات بالنادي، عبدالعزيز الحمادي، ورئيس لجنة الاتصال المؤسسي، عبدالله سعيد الحريثي.

من جهته، أكد ذيبان سالم المهيري أن البطولة عكست حجم التطور الكبير الذي تشهده رياضات أصحاب الهمم في الدولة، مشيداً بالمستويات الفنية المميزة التي قدمها اللاعبون، وقال في تصريحات صحافية: «ما شاهدناه في البطولة يعكس العمل الكبير الذي تقوم به الأندية في إعداد اللاعبين، وحرص اللجنة البارالمبية الوطنية على توفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير الأداء وصناعة أبطال قادرين على تمثيل الدولة في المحافل الدولية.. نبارك لنادي خورفكان هذا الإنجاز المستحق، ونتطلع إلى مواصلة هذا الزخم في البطولات المقبلة».

وأضاف أن «مثل هذه البطولات تمثل محطة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين»، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل، لتعزيز المكتسبات وتحقيق إنجازات جديدة باسم الدولة».

وفي ختام المنافسات، أُقيمت مراسم التتويج وسط أجواء احتفالية مميزة، في مشهد جسّد فرحة الإنجاز وروح الفريق الواحد.