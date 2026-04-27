صلاح يغيب عن ليفربول حتى نهاية الموسم.. ويشارك مع مصر في المونديال

قال ​مدير منتخب مصر، إبراهيم حسن، إن مهاجم ليفربول ‌محمد صلاح ​سيغيب عن بقية الموسم بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، خلال فوز فريقه 3-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحيّا الجناح المصري (33 عاماً)، الذي أعلن أنه سيغادر أنفيلد في نهاية الموسم، الجماهير ⁠أثناء مغادرته الملعب مصاباً في الدقيقة 60.

ولم يعلن ليفربول تفاصيل إصابة صلاح، لكن إبراهيم حسن أوضح أن النجم المصري خاض مباراته الأخيرة مع حامل لقب ‌الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبلغ إبراهيم حسن «رويترز»: «(صلاح) يعانى تمزقاً في عضلات الفخذ الخلفية، وسيحتاج إلى أربعة أسابيع للتعافي».

وبعد تسعة مواسم ‌حافلة بالألقاب، تصل رحلة صلاح مع ليفربول ‌إلى نهايتها، وسيكون وداعه مصحوباً بكلمات مؤثرة بدلاً ‌من هز شباك المنافسين، إذ ‌سيخاطب الجماهير عقب المباراة الأخيرة في الموسم ضد برنتفورد.

وتبقّى لليفربول مباراتان على ​أرضه، ضد تشيلسي ‌في التاسع ​من مايو المقبل، وبرنتفورد في 24 ⁠من الشهر نفسه، ويحل ضيفاً على مانشستر يونايتد في الثالث من مايو المقبل، وعلى أستون فيلا في 17 من الشهر نفسه، وأحرز صلاح، ثالث ​أفضل ⁠هداف في تاريخ ⁠ليفربول، 12 هدفاً، وقدم تسع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وقال إبراهيم حسن إن صلاح سيكون جاهزاً ⁠للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث ستواجه مصر بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في المجموعة السابعة.

وسيعمل صلاح على التعافي في الوقت المناسب للنهائيات المقامة في أميركا الشمالية، والتي ستنطلق في 11 يونيو، ليتجنب المصير نفسه الذي تعرض ‌له قبل كأس العالم 2018. وكان صلاح قد تعرض لإصابة في الكتف ​خلال الهزيمة 3-1 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، وعلى الرغم من تسجيله هدفين في مباراتين، فإن مصر ودعت النهائيات التي أقيمت في ​روسيا من دور المجموعات.