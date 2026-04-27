لابا كودجو على أعتاب رقم تاريخي في دوري المحترفين

بات مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو، على بُعد خطوات قليلة من معانقة لقب الهداف للمرة الرابعة في مسيرته بدوري المحترفين، وهو إنجاز سيمنحه صدارة تاريخية، متجاوزاً الرقم الذي يتقاسمه مع النجم الغاني السابق، أسامواه جيان، أحد أبرز من ارتدوا قميص العين، حيث تُوجا باللقب ثلاث مرات.

ويعزز المهاجم التوغولي حظوظه هذا الموسم بتصدره قائمة الهدافين برصيد 22 هدفاً، مبتعداً بفارق مريح بلغ ستة أهداف عن أقرب ملاحقيه، مهاجم الوحدة، السوري عمر خريبين، بعد مرور 23 جولة من دوري المحترفين.

وخلال المواسم الأخيرة، فرض لابا نفسه عنواناً للقوة الهجومية العيناوية، بعدما قاد الفريق للتربع على عرش الهدافين في ثلاث نسخ سابقة، إذ سجل 26 هدفاً في موسم 2021-2022، ثم رفع رصيده إلى 28 هدفاً في موسم 2022-2023 قبل أن يتراجع سجله التهديفي في موسم 2024-2025 بتسجيله 20 هدفاً، لكنه أبقى استمراريته كأحد أخطر المهاجمين في تاريخ بطولة الدوري.

ولا تقتصر قصة هيمنة العين على لقب الهداف على اسم لابا كودجو وحده، بل تمتد إلى تاريخ طويل للزعيم في سباق الهدافين منذ انطلاقة دوري المحترفين موسم 2008-2009.

فبعد أن افتتح البرازيلي فيرناندو بيانو، مهاجم الجزيرة السابق، سجل الهدافين في النسخة الأولى برصيد 25 هدفاً، دخل العين بقوة على الخط، ليحصد الأرجنتيني خوسيه ساند لقب هداف موسم 2009-2010 بـ24 هدفاً.

ثم جاءت حقبة أسامواه جيان، التي رسخت التفوق العيناوي، بعدما احتكر النجم الغاني لقب الهداف لثلاثة مواسم متتالية، مسجلاً 22 هدفاً في موسم 2011-2012، و31 هدفاً في 2012-2013، و29 هدفاً في 2013-2014، في واحدة من أبرز الفترات الهجومية في تاريخ الدوري، واستمرت بصمة العين في قائمة الهدافين، حين أضاف السويدي ماركوس بيرغ اللقب في موسم 2017-2018 برصيد 25 هدفاً.

في المقابل، شهدت المسابقة حضوراً قوياً لأندية أخرى، أبرزها الجزيرة الذي عاد إلى منصة الهدافين، عبر المونتينيغري ميركو فوسينيتش (25 هدفاً)، إضافة إلى نجمه التاريخي، علي مبخوت، الذي سجل رقما قياسياً صامداً حتى الآن بإحرازه 33 هدفاً في موسم 2016-2017، قبل أن يكرر إنجازه ويتوج مجدداً في موسم 2020-2021 برصيد 25 هدفاً.

كما كان لنادي الوحدة نصيبه من المنافسة، حيث توج مهاجمه سيباستيان تيغالي باللقب مرتين (25 هدفاً في 2015-2016) و(27 هدفاً في 2018-2019)، قبل أن يعيد عمر خريبين «العنابي» إلى الواجهة بتتويجه هدافا لموسم 2023-2024 برصيد 18 هدفاً.

ويبقى بني ياس الاستثناء الوحيد، خارج أندية العين والجزيرة والوحدة، بعدما انتزع نجمه السابق السنغالي، أندريه سنغاهور، لقب الهداف في موسم 2010-2011 برصيد 18 هدفاً، فيما حُجب لقب الهداف في موسم 2019-2020 الذي لم يستكمل بسبب جائحة «كورونا».