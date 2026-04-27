شباب الأهلي والشارقة يقبضان على ألقاب «كاراتيه الكوميتيه»

تُوِّج ناديا شباب الأهلي والشارقة للألعاب الفردية بطلين للدوري العام للكاراتيه لفرق «الكوميتيه»، للموسم الرياضي 2025-2026، بعدما تبادل الناديان الهيمنة على ألقاب منافسات الإناث والذكور، في البطولة التي أُقيمت، أول من أمس، على صالة نادي الشارقة (فرع الحزانة)، بمشاركة 123 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 نادياً.

وهيمنت لاعبات نادي شباب الأهلي على منافسات الإناث، بعدما حصدن درع الدوري في فئتي الفتيات والآنسات، فيما أحرز نادي الشارقة للألعاب الفردية لقب منافسات الذكور، بتتويجه بدرعي فئتي الأشبال والشباب.

وجاء لقب شباب الأهلي في فئة الآنسات بعد احتلال لاعباته المركز الأول، متفوقات على لاعبات أكاديمية ماغمادور اللواتي حللن في المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للاعبات شرطة دبي، وواصلت لاعبات شباب الأهلي تألقهن بحصد المركز الأول في فئة الفتيات، متفوقات على لاعبات نادي الفجيرة للفنون القتالية اللاتي حللن في المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للاعبات أكاديمية ألوان الرياضية.

وفي منافسات الذكور، انتزع لاعبو نادي الشارقة للألعاب الفردية المركز الأول في فئة الأشبال، تاركين المركز الثاني للاعبي نادي الفجيرة للفنون القتالية، والمركز الثالث للاعبي نادي الذيد الرياضي. وكرر لاعبو «الملك» المشهد بإحراز المركز الأول في فئة الشباب، متفوقين على لاعبي نادي كلباء الرياضي أصحاب المركز الثاني، فيما حلّ شباب الأهلي في المركز الثالث.