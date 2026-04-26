4 مكاسب فنية ومعنوية تدعم الوصل قبل موقعة الوحدة الحاسمة

قلب الوصل صفحة الإخفاقات سريعاً، وحقق فوزاً مهماً على دبا بنتيجة 4-2، ضمن الجولة الـ23 من دوري المحترفين، في انتصار لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل حمل في طياته مجموعة من المكاسب الفنية والمعنوية التي قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في المباريات الثلاث المتبقية من الدوري، خاصة المباراة المقبلة في الجولة الـ24 التي سيواجه فيها فريق الوحدة الذي ينافسه على المركز الرابع، حيث يتساوى الفريق في النقاط، إذ يمتلك كل منهما 39 نقطة.

استعادة التوازن

جاء هذا الانتصار كرد فعل مباشر على الخروج القاري المؤلم، بعد الخسارة الثقيلة أمام النصر السعودي بخماسية، والتي أنهت مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا 2، من ملعبه وبين جماهيره، في واحدة من أصعب لحظات الموسم. وأثرت تلك الخسارة بشكل واضح في الحالة العامة للفريق، سواء من الناحية المعنوية أو الجماهيرية، إذ تراجع الحضور الجماهيري في مباراة دبا، في ظل حالة الإحباط التي أصابت أنصار الإمبراطور بعد ضياع آخر فرص التتويج هذا الموسم.

الفوز الأكبر

سجل الوصل بنتيجته الكبيرة أمام دبا الفوز الأكبر له هذا الموسم، إذ لم يتمكن أبناء زعبيل من تسجيل أربعة أهداف في مباراة واحدة، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع، مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة فقط، خلف الجزيرة صاحب المركز الثالث، ويبقي حظوظه كبيرة في المنافسة على أحد المقاعد المؤهلة لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

عودة ليما للتألق

كان النجم فابيو ليما أحد أبرز عناوين اللقاء، بعدما استعاد بريقه، وعاد إلى التشكيلة الأساسية ليقود الفريق هجومياً، مسجلاً هدفين، أحدهما بطريقة استعراضية بالكعب، عكست مهاراته الفردية العالية.

ورفع ليما رصيده من الأهداف في شباك دبا إلى 14 هدفاً، ليؤكد تفوقه اللافت أمام هذا المنافس تحديداً، في وقت جاء تألقه بمثابة دفعة معنوية كبيرة للفريق في مرحلة يحتاج فيها إلى جميع عناصره المؤثرة.

بوفتيني يعزز الدفاع

على الصعيد الدفاعي، شكلت عودة المدافع المغربي سفيان بوفتيني إضافة مهمة، بعدما شارك في الشوط الثاني عقب انتهاء العقوبة الإدارية التي فرضها النادي عليه، نتيجة مشادة سابقة مع الجماهير. وأسهمت عودته في تعزيز الخط الخلفي، الذي عانى نسبياً خلال فترة غيابه، حيث أظهر الفريق تحسناً في التنظيم الدفاعي، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات أوسع قبل المواجهات المقبلة.

فيتوريا يشيد بـ «الرباعية» ويتحفظ على هدفي دبا

أعرب مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، عن رضاه عن الأداء الهجومي لفريقه خلال مباراة دبا، مؤكداً أن اللاعبين أظهروا جودة عالية في استغلال المساحات واللعب بذكاء، رغم تحفظه على الأهداف التي استقبلتها شباك فريقه.

وقال فيتوريا في تصريحات صحافية إن: «الأهداف الأربعة التي سجلناها كانت جيدة للغاية، وأعجبني الأسلوب الذي لعبنا به، خاصة في كيفية اكتشاف المساحات واستغلالها بذكاء».

وأضاف المدرب البرتغالي: «لم أكن راضياً عن الهدفين اللذين دخلا مرمى فريقي، استقبال هدفين ليس أمراً إيجابياً، وعلينا العمل على تصحيح هذه الأخطاء».

وأشار: «الأهم في هذه المرحلة هو تحقيق الفوز، المكسب بأربعة أهداف يجعلنا ندخل المواجهة المقبلة بمعنويات عالية».

بانايت: فرص دبا في البقاء لاتزال قائمة

أكد مدرب دبا، الروماني سيبريان بانايت، أن فرص فريقه في البقاء بدوري المحترفين لاتزال قائمة رغم الخسارة أمام الوصل في الجولة الـ23.

وتجمّد رصيد دبا عند 17 نقطة في المركز الأخير، ليتعقّد موقفه أكثر في صراع البقاء.

وقال بانايت، لـ«الإمارات اليوم» إن فريقه يقدم مستويات جيدة جداً عندما تكون الكرة بحوزته، وأضاف: «نلعب بسرعة ونحسن استغلال المساحات التي يتركها المنافسون، وهذا الجانب يعكس جودة العمل الهجومي والقدرة على خلق الفرص».

وأضاف: «المشكلة الحقيقية تظهر عندما نفقد الكرة، إذ نرتكب أخطاء متكررة، وهذه التفاصيل الصغيرة تكون حاسمة، لأن المنافسين على هذا المستوى لا يحتاجون سوى لخطأ واحد لمعاقبتك».

وأشار المدرب الروماني إلى أن: «الجهاز الفني يدرك تماماً طبيعة هذه الأخطاء، ويعمل على تصحيحها خلال الفترة القصيرة المقبلة لدينا بضعة أيام فقط للتحضير للمباراة المقبلة ضد البطائح، وسنحاول استغلالها بأفضل شكل ممكن لمعالجة هذه النقاط».

