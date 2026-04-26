نعمت عباس: ماجد ناصر قادر على العودة لدوري المحترفين

أكد مدرب حراس المرمى، نعمت عباس، أن حارس المنتخب وشباب الأهلي والوصل السابق، والحارس الحالي في صفوف نادي الحمرية، ماجد ناصر (41 عاماً)، لايزال يقدم مستويات فنية عالية تؤهله للعودة إلى دوري المحترفين، مشيداً بأدائه خلال الموسم الجاري.

وقال عباس لـ«الإمارات اليوم»: «بوصفي مدرب حراس مرمى، أحرص دائماً على متابعة المباريات، بما فيها تلك التي تضم حراساً سبق لي تدريبهم بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن خلال متابعتي لماجد ناصر في عدد كبير من مباريات دوري الدرجة الأولى هذا الموسم، يتضح أنه يعيش حالة فنية مميزة، وكأنه في أفضل أيامه، عندما لعب مع الوصل وشباب الأهلي».

وأشار إلى تميز ماجد ناصر في التعامل مع هجمات المنافسين، وقيادة الفريق من الخط الخلفي، إضافة إلى مهارته في اللعب بالقدم، التي تُعد من أهم معايير تقييم حراس المرمى في كرة القدم الحديثة.

وأضاف: «نجح ماجد ناصر في الربط بين خطي الدفاع والوسط بكفاءة عالية، وقدم أداءً متكاملاً يستحق العلامة الكاملة فنياً»، واصفاً نادي الحمرية بالفريق المميز، رغم افتقاره للحظ في عدد من المباريات.

وتابع: «من دون مبالغة، ماجد ناصر قادر على العودة إلى صفوف المنتخب الإماراتي لكرة القدم وتقديم مستويات مميزة، شريطة الحفاظ على لياقته البدنية واستمرارية جاهزيته الصحية».

وشدد عباس على أنه من غير المنصف تحميل الحارس مسؤولية الأهداف التي استقبلتها شباك نادي الحمرية هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى، مؤكداً أن المسؤولية في كرة القدم الحديثة جماعية، وتشمل خط الدفاع والتنظيم الفني للفريق.

واستشهد بحديث أسطورة حراسة المرمى الإيطالي جانلويجي بوفون، الذي قال: «لا يمكن تحميل حارس المرمى المسؤولية كاملة؛ أعطوني باولو مالديني وثلاثة مدافعين، وسأضمن شباكاً نظيفة».

وأضاف عباس: «أي لاعب أو مدرب يشعر بتراجع مستواه، يمكنه استلهام الدروس من تجارب ناجحة، مثل تجربة المدرب حسن العبدولي مع الوحدة، التي جاءت استناداً إلى نجاحاته السابقة».

واختتم بالتأكيد على أن جماهير الكرة الإماراتية تنتظر من ماجد ناصر مواصلة تقديم أفضل مستوياته في المباريات المتبقية من دوري الدرجة الأولى، بما يعزز استمراريته لمواسم مقبلة.