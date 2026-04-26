«بالم 365» بطلاً لكأس الاتحاد

تُوِّج فريق «بالم 365» أمس، بطلاً لكأس الاتحاد لموسم 2025-2026، عقب فوزه على حتا بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

حضر مراسم التتويج الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس نادي «بالم 365» لكرة القدم، والنائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، عبيد الشامسي.

وأصبح «بالم 365» أول فريق يتوج بلقب كأس الاتحاد بصيغته الجديدة، ويجمع بين الثنائية بعد تتويجه سابقاً بلقب دوري الدرجة الثانية.

وقاد المباراة طاقم تحكيم نسائي إماراتي، ضم حكمة الساحة روضة المنصوري، والمساعدتين أمل جمال وعذاري الحمادي، إلى جانب الحكم الرابع خلود الزعابي.

وجاءت المباراة هجومية في مجملها، رغم الفارق الفني بين الفريقين، إذ ينشط حتا في دوري الدرجة الأولى، مقابل مشاركة «بالم 365» في دوري الدرجة الثانية. وكانت أولى الفرص الخطرة لصالح حتا في الدقيقة 14 عبر أيمن رشوق، إلا أن تسديدته من داخل منطقة الجزاء ذهبت خارج المرمى.

وافتتح حتا التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق البرازيلي جويلهيرم كاسترو، مستفيداً من خطأ دفاعي، لينفرد بالمرمى ويضع فريقه في المقدمة.

ومع بداية الشوط الثاني، حصل «بالم 365» على ركلة جزاء، نجح الإسباني أليخاندرو ميليرو في ترجمتها إلى هدف التعادل في الدقيقة 54.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي شهدت تألق حارس «بالم 365»، الكرواتي ماتكو أورادوفيتش، الذي تصدى للمحاولة الأولى، وسجل الركلة الثالثة لفريقه، وقاده إلى الفوز بنتيجة (4-1) وحصْد اللقب.

الفلاسي: خطّطنا للفوز بالبطولتين منذ بداية الموسم

أكد رئيس شركة كرة القدم في نادي «بالم 365»، علي الفلاسي، ثقته الكبيرة بتحقيق اللقب حتى قبل انطلاق المباراة، مشيراً إلى الإمكانات الفنية العالية للاعبيه. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «خطّطنا للفوز بالبطولتين منذ بداية الموسم، وعملنا بجد لتحقيق هذا الهدف. نحن سعداء بالتتويج بكأس الاتحاد ودوري الدرجة الثانية، ونتطلع لمواصلة النجاح في الموسم المقبل».

عبيد: لم نوفق في استثمار الفرص

أكد مدرب حتا، وليد عبيد، أن فريقه أهدر فرصاً عدة خلال المباراة نتيجة الاستعجال، كانت كفيلة بترجيح كفته.

وقال إن حتا لم يوفق في استثمار الفرص المتاحة، مشدداً على أن الفريق سيطوي صفحة المباراة سريعاً، ويركز على الاستحقاقات المقبلة في دوري الدرجة الأولى.

وأشار إلى أن فريق «بالم 365» استحق التتويج بلقب كأس الاتحاد، نظراً للروح القتالية التي أظهرها لاعبوه طوال اللقاء.