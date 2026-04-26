«شباب الشارقة» بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد

تُوج فريق الشارقة لفئة الشباب لكرة اليد بطلاً لمسابقة كأس الإمارات للموسم الرياضي 2025-2026 للمرة الثالثة على التوالي والـ14 في تاريخه، بمسماها القديم (كأس الاتحاد) والحالي (كأس الإمارات)، وذلك عقب فوزه على فريق كلباء بنتيجة (36-27) في المباراة النهائية للمسابقة التي جمعت الفريقين، أمس، على صالة نادي الذيد.

وقام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس لجنة الحكام، ياسر علاي النقبي، بتتويج نادي الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، ونادي كلباء بالميداليات الفضية وصيفاً، بحضور نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، علي حسين المرزوقي.