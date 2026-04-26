«كواليفيكار» بشعار «غودولفين» ينشد لقب سباق «بري غانيه»

ينشد المهر «كواليفيكار» بشعار فريق «غودولفين»، وإشراف المدرب أندريه فابر، لقب سباق «بري غانيه»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2100 متر عشبي، ويجري اليوم على مضمار «لونغشام» الفرنسي العريق.

ويعود «كواليفيكار» إلى «لونغشام» مستنداً إلى خبراته المكتسبة في التسابق على المضمار ذاته، الذي سبق أن حل فيه وصيفاً الموسم الماضي في سباق «بري دو جوكي كلوب» لخيول الفئة الأولى، بجانب تحقيق الفوز في سبتمبر الماضي بلقب سباق «بيري نيل» لخيول الفئة الثانية «جروب2»، قبل أن يدشن موسمه الحالي مطلع الشهر الجاري بحلوله بالمركز الثالث في سباق «بريد داركور» لخيول الفئة الثانية. ويواجه «كواليفيكار» في سباق «بري غانيه» خمسة من أقوى الجياد على الساحة الدولية، يتقدمها بطل سباق «القوس الفرنسي» للموسم الماضي في نسخته الـ104 الجواد «داريز» بشعار «الأغا خان»، بجانب الجوادين «برايت بيكتشر» و«فيرست لوك» اللذين يجددان الحوار مع «كواليفيكار» بعد أن حل الجوادان في المركزين الأول والرابع في سباق «بريد داركور»، إضافة إلى وجود المهرين المميزين الفرنسي «أرو أيغل» والإيرلندي «أفانتور».

وقالت لويز بينار من فريق «غودولفين» في فرنسا، في تصريحات صحافية: «المهر (كواليفيكار) ثابت المستوى، وهذا السباق تنافسي للغاية، ولا يعتمد (كواليفيكار) كثيراً على حالة الأرضية، وأتوقع مع وتيرة جيدة أن يكون قادراً على تقديم أداء قوي».