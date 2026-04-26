مجلس أبوظبي الرياضي ينظم دوري «كور إكس» للياقة البدنية

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع شركة «بالمز الرياضية»، تنظيم دوري «كور إكس» للياقة البدنية الذي يمتد على سبع جولات متنوعة التضاريس، في إطار مبادرة رياضية مبتكرة تجمع بين التحدي واللياقة والتجربة التفاعلية، ضمن أجواء طبيعية مميزة تتنوع بين البيئات الشاطئية والمعالم المعمارية البارزة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي، إن إطلاق دوري «كور إكس» يأتي في إطار رؤية المجلس الرامية إلى تقديم فعاليات رياضية نوعية ومبتكرة تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن تنوع مواقع إقامة البطولة يسهم في تعزيز تجربة المشاركين، ويمنحهم تحديات متجددة في كل مرحلة.

وتنطلق أولى جولات الدوري يوم 2 مايو المقبل في جزيرة ياس، ويُختتم في جزيرة فاهد في أبوظبي يوم 25 يوليو المقبل، حيث يتوج الأبطال بالجائزة الكبرى بعد مشاركتهم في جميع الجولات السبع.

وتتوسع منافسات الدوري بعد انطلاقه إلى منطقتي الظفرة والعين، وتعود المنافسات في الجولة الرابعة إلى أبوظبي، ثم تستضيف منطقة العين منافسات الجولة الخامسة، وتُقام منافسات الجولتين السادسة والسابعة في أبوظبي.