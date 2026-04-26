هاجس التعويض يسيطر على الشارقة والبطائح في نصف نهائي «كأس السلة»

يتمسك فريقا الشارقة والبطائح بآمالهما في بلوغ المباراة النهائية لمسابقة «كأس الإمارات» لكرة السلة، حين يحلان ضيفين في السابعة والربع من مساء اليوم على شباب الأهلي لكرة السلة ونادي النصر لكرة السلة، ضمن إياب الدور نصف النهائي. ويدخل «الملك» و«الراقي» المواجهتين تحت ضغط ضرورة التعويض ورد الاعتبار، عبر تحقيق الفوز بفارق نقاط أكبر من تلك التي خسرا بها في مباراتي الذهاب، اللتين أقيمتا الأربعاء الماضي.

وكان شباب الأهلي قد قطع نصف مشوار التأهل بفوزه على ضيفه الشارقة بنتيجة (92-84)، فيما حقق النصر فوزاً كبيراً خارج أرضه على البطائح بنتيجة (95-74).

في المقابل، يعوّل الشارقة على قدرته في تعويض فارق الثماني نقاط، ما يتطلب فوزه على شباب الأهلي بفارق أكبر من ذلك، بينما تبدو مهمة البطائح أكثر تعقيداً، إذ يحتاج «الراقي» إلى الفوز على النصر بفارق يتجاوز 21 نقطة لانتزاع بطاقة التأهل.

ويعتمد نظام الدور نصف النهائي في «كأس الإمارات» على عدم إقامة مباراة فاصلة في حال تعادل الفرق بعدد مرات الفوز، حيث يتم الاحتكام إلى فارق مجموع النقاط المسجلة في مباراتي الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين، مع إمكانية اللجوء إلى شوط إضافي في لقاء الإياب إذا استمر التعادل في عدد الانتصارات ومجموع النقاط.