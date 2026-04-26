يوكانوفيتش: عقدي مع النصر ينتهي في يونيو.. وقد يكون الوقت منـاسـبـاً لتجربة جديدة

أكد مدرب النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، أن فريقه قدّم أداءً قوياً أمام الجزيرة، مشيداً بردة الفعل الإيجابية للاعبين، فيما أشار إلى أن مستقبله مع الفريق سيُحسم بنهاية الموسم الجاري، مع احتمالية خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وحقق النصر فوزاً مهماً على الجزيرة بنتيجة 3-2، في المباراة التي أُقيمت أول من أمس على استاد آل مكتوم ضمن الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين، في لقاء شهد تنافساً قوياً، قبل أن ينجح «العميد» في حسمه لصالحه، ليعزز من حظوظه في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

وقال يوكانوفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة لم تكن سهلة، خصوصاً أننا لم نكن في أفضل حالاتنا في بعض الفترات، لكن الفريق أظهر شخصية قوية، ونجح في العودة بشكل أفضل خلال الشوط الثاني».

وأضاف: «ما أعجبني هو ردة الفعل، اللاعبون أظهروا عقلية تنافسية قوية، وهذا أمر مهم، لأننا لم نُظهر هذا المستوى من التركيز في بعض المباريات السابقة، لكن اليوم كان الأداء مختلفاً».

وتابع: «في مثل هذه المباريات، العامل الذهني يلعب دوراً كبيراً، سواء قبل اللقاء أو أثناءه، وطريقة تعامل اللاعبين مع الضغط كانت أفضل، وهو ما انعكس على النتيجة في النهاية».

وعن مستقبله مع النصر قال: «عقدي ينتهي في 30 يونيو المقبل، وهناك تفكير مشترك بيني وبين النادي في الاتجاه نفسه، ربما يكون الوقت مناسباً لكل طرف للبحث عن تحدٍّ جديد خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «أنا سعيد بالتجربة هنا، أستمتع بالعمل في هذا النادي، وكذلك بالحياة في دبي، لكن في كرة القدم أحياناً يكون التغيير خطوة طبيعية في مسيرة المدرب».

وتابع: «في الوقت الحالي، تركيزي الكامل على المباريات الثلاث المتبقية من مسابقة الدوري، وهدفي هو إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، وتحقيق نتائج إيجابية تُرضي الجماهير».

واختتم حديثه قائلاً: «أنا فخور باللاعبين، خصوصاً بما قدموه في هذه المباراة، لقد دافعوا عن شعار النادي بروح كبيرة، وإذا واصلنا بالعقلية نفسها فسنكون قادرين على تحقيق نتائج أفضل في الفترة المقبلة».

