لوكا: شباب الأهلي تعرَّض للظلم في «أبطال آسيا»

أكد لاعب النصر، الصربي لوكا ميليفوجيفيتش، أن ما حدث في مباراة فريقه السابق شباب الأهلي، أمام تشيدا زيلفيا الياباني في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي شهدت إلغاء هدف صحيح لشباب الأهلي ورفض لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي الاحتجاج المقدم من النادي واعتماد فوز الفريق الياباني 1-0، كان مؤسفاً.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «شباب الأهلي تعرض للظلم، خصوصاً مع وجود خطأ تحكيمي واضح، لكن الفريق قدّم مباراة كبيرة، وكان قريباً جداً من الوصول إلى النهائي، ولاعبوه بذلوا مجهوداً كبيراً، لذلك لا يوجد ما يدعو للخجل، بالعكس، الأداء كان مشرفاً ويستحق الإشادة».

وتابع: «كرة القدم أحياناً تشهد مثل هذه المواقف، لكن الأهم هو الاستمرار بالروح نفسها وعدم التوقف عند هذه اللحظة».

على جانب آخر أكد لوكا سعادته بالفوز الذي حققه فريقه النصر على الجزيرة بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري المحترفين، مشدداً على أهمية النقاط الثلاث في هذه المرحلة من الموسم، ورغبة الفريق في الاستمرار بنفس الأداء خلال الجولات المقبلة.

وجاء فوز النصر على الجزيرة في المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم، في لقاء قوي ومثير شهد تقلبات عديدة في النتيجة، قبل أن ينجح «العميد» في حسم المواجهة لصالحه، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من موقفه في جدول الترتيب، وتمنحه دفعة معنوية قبل المباريات المتبقية من الموسم.

وقال: «سعيد جداً بالفوز على فريق بحجم الجزيرة، المباراة لم تكن سهلة، لكننا أظهرنا شخصية قوية داخل الملعب ونجحنا في تحقيق المطلوب».

وأضاف: «النصر دائماً يلعب من أجل الفوز، وهذه ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لنا في هذا التوقيت، ونسعى إلى مواصلة الأداء نفسه والروح القتالية في المباريات المقبلة».

وتابع: «لدينا تركيز كبير على المرحلة الحالية، وندرك أهمية كل مباراة، خصوصاً مع تقارب المستويات، لذلك نعمل على تقديم أفضل ما لدينا حتى نهاية الموسم».

وعن مستقبله مع النصر، قال: «أنا مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، وتركيزي الكامل حالياً منصب على المباريات الثلاث المتبقية، ولا أفكر في أي شيء آخر الآن».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن النصر يسعى لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك القدرة على تحقيق نتائج إيجابية إذا واصل بنفس المستوى والتركيز.