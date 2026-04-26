مدرب الجزيرة: الطريقة التي خسرنا بها مباراة النصر غير مقبولة

أعرب مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوسيتش، عن استيائه من خسارة فريقه أمام النصر رغم السيطرة على مجريات اللقاء، مشيراً إلى أن الفريق أهدر تقدمه بشكل غير متوقع، مؤكداً أن التفاصيل الصغيرة والأخطاء في لحظات قصيرة كلفت «فخر أبوظبي» خسارة نتيجة المباراة.

وخسر الجزيرة أمام النصر بنتيجة 2-3، في المباراة التي أُقيمت، أول من أمس، على استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري المحترفين، بعدما كان متقدماً.

وقال بوسيتش، لـ«الإمارات اليوم»: «الطريقة التي خسرنا بها هذه المباراة غير مقبولة، خصوصاً عندما ترى كيف سيطرنا على الشوط الأول».

وأضاف: «كنا نريد الاستمرار بالأسلوب نفسه، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول، وخططنا لمواصلة ذلك في الشوط الثاني، لكننا أضعنا كل شيء خلال أول خمس دقائق».

وتابع: «استقبلنا أهدافاً من مواقف كان يمكن تجنبها، سواء من كرات ثابتة أو كرات عشوائية، لكن هذا لا يجب أن يحدث، وفجأة وجدنا أنفسنا نطارد النتيجة بعد أن كنا مسيطرين».

وأكمل: «مررنا بفترة من الارتباك استمرت نحو 10 دقائق، كان فيها الأداء فوضوياً، خصوصاً من جانبنا، لكن بعد ذلك عدنا إلى أجواء المباراة، وبدأنا في اللعب مجدداً بشكل جيد».

وأضاف: «أجرينا بعض التغييرات، ونجحنا في تسجيل هدف التعادل 2-2، وواصلنا الضغط بحثاً عن التقدم، وبدت لدينا فرص أكبر، لكننا لم نستغلها بالشكل المطلوب».

وتابع: «مثل هذه المباريات تُحسم بالتفاصيل، ونحن لم نكن في أفضل حالاتنا في اللحظات الحاسمة، وهذا ما كلفنا خسارة المباراة».

واختتم حديثه بتأكيد ضرورة التعلم من الأخطاء، قائلاً: «يجب أن نكون أكثر تركيزاً، خصوصاً عندما نكون متقدمين، لأن الحفاظ على النتيجة لا يقل أهمية عن التسجيل، وسنعمل على تصحيح هذه الأخطاء في المباريات المقبلة».