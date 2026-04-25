مدرب «بالم 365»: تفاصيل صغيرة صنعت التتويج بكأس الاتحاد

عبّر مدرب بالم 365، الإسباني إينايكي بيني، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد، عقب الفوز على حتا في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم السبت.

وأكد بيني أن «تفاصيل صغيرة» كانت وراء حصد اللقب، رغم تأخر فريقه خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أن هدف التعادل شكّل نقطة التحول في المباراة ومنح لاعبيه الدافع لقلب النتيجة.

وقال خلال المؤتمر الصحافي: «لم تكن بدايتنا جيدة، إذ استقبلنا هدفًا مبكرًا، لكننا نجحنا في العودة إلى المباراة، ثم حسم اللقب عبر ركلات الترجيح».

وأشاد مدرب «بالم 365» بحارس مرمى الفريق ماتكو أوبرادوفيتش، واصفًا إياه بأنه من أفضل الحراس، وكان له دور كبير في التتويج بعد تألقه اللافت، إلى جانب الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون طوال اللقاء.

وأضاف: «تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين عن أهمية الفوز، وكانوا على قدر المسؤولية»، موضحًا أن التغييرات التي أجراها خلال المباراة كانت ذات طابع نفسي أكثر من كونها فنية.

من جانبه، أكد مدرب حتا، وليد عبيد، أن فريقه أهدر عدة فرص سهلة بسبب الاستعجال، وكانت كفيلة بحسم المباراة لصالحه.

وأشار إلى أن حتا لم يوفق في استثمار الفرص، مؤكدًا أن الفريق سيطوي صفحة المباراة ويركز على الاستحقاقات المقبلة في دوري الدرجة الأولى.

واختتم بالقول إن «بالم 365» استحق التتويج باللقب، نظراً للروح القتالية التي أظهرها لاعبوه خلال المباراة.