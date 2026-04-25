«بالم 365» يهزم حتا ويتوج بطلاً لمسابقة كأس الاتحاد

تُوِّج فريق بالم 365 بطلاً لكأس الاتحاد لموسم 2025-2026، عقب فوزه على حتا بنتيجة (4-1) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وبهذا الفوز، أصبح «بالم 365» أول فريق يتوج باللقب بصيغته الجديدة، كما حقق ثنائية تاريخية هي الأولى في تاريخ النادي، بعدما أضاف الكأس إلى لقب دوري الدرجة الثانية الذي حسمه مؤخرًا.

وقاد المباراة طاقم تحكيم نسائي إماراتي، ضم حكمة الساحة روضة المنصوري، والمساعدتين أمل جمال وعذاري الحمادي، إلى جانب الحكم الرابع خلود الزعابي، في خطوة تعكس تطور الحضور النسائي في إدارة مباريات كرة القدم الإماراتية.

ونجح حتا في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 32 عن طريق البرازيلي جويلهيرم كاسترو، مستفيداً من خطأ في التغطية الدفاعية، لينفرد بالمرمى ويضع فريقه في المقدمة.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، حصل فريق بالم 365 على ركلة جزاء إثر تدخل قوي على لاعبه المصري أنس أسامة، ترجمها الإسباني أليخاندرو ميليرو إلى هدف التعادل في الدقيقة 54، لتنتهي المباراة التعادل 1-1 ويتجه الفريقين لركلات الترجيح.