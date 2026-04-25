الشارقة بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد

تُوج فريق الشارقة لفئة الشباب لكرة اليد بطلاً لمسابقة كأس الإمارات للموسم الرياضي 2025-2026 للمرة الثالثة على التوالي والرابعة عشر في تاريخه، بمسماها القديم (كأس الاتحاد) والحالي (كأس الإمارات)، وذلك عقب فوزه على فريق كلباء بنتيجة (36-27) في المباراة النهائية للمسابقة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على صالة نادي الذيد.

وتَوج ياسر علاي النقبي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، رئيس لجنة الحكام، نادي الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، ونادي كلباء بالميداليات الفضية وصيفاً، بحضور، علي حسين المرزوقي، نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، وبدر الحمادي، مشرف المراحل السنية لكرة اليد.

من جهته أعرب مشرف المراحل السنية بنادي الشارقة، بدر الحمادي، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يؤكد جودة العمل الكبير لمنظومة كرة اليد التي تحظى بدعم متواصل من إدارة نادي الشارقة وإدارة الألعاب الجماعية.

وأشاد الحمادي بفريق شباب الملك الشرقاوي لتفوقهم بحصد ثلاثية الموسم الجاري، بعدما تُوجوا بلقب الدوري العام وكأس السوبر. لتواصل كرة اليد بقلعة الملك احتكارها لجميع الألقاب بكافة الفئات، الرجال والشباب والناشئين والأشبال والصغار، محققين العلامة الكاملة (12 بطولة) حتى الآن.