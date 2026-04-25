«الفجيرة للفنون القتالية» يتوج بطلاً لدوري المصارعة

توج اتحاد الإمارات للمصارعة، نادي الفجيرة للفنون القتالية بطلاً لدوري الأندية للموسم 2025-2026، مؤكداً تفوقه اللافت وحضوره القوي في رياضة المصارعة على مستوى الدولة.

وجاء تتويج الفجيرة بعد مشوار مميز اتسم بالسيطرة المطلقة، حيث فرض لاعبوه أفضليتهم على مدار ست جولات متتالية، ليحسموا الصدارة في فئتين عمريتين، الأولى تحت 13 سنة برصيد 170 نقطة، والثانية تحت 17 سنة برصيد 180 نقطة، في إنجاز يعكس قوة القاعدة السنية للنادي ونجاح استراتيجيته الفنية.

ويضيف هذا التتويج درعاً جديداً إلى خزائن النادي، مستعيداً ذكريات تفوقه السابق عندما أحرز لقب دوري الأشبال موسم 2019-2020، ليؤكد استمرارية النجاح والتطور.

بدوره، ثمّن مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية نادر أبو شاويش جهود اتحاد الإمارات للمصارعة، مشيداً بالآليات والاستراتيجيات الجديدة التي تم اعتمادها خلال الموسم، كما توجه بالشكر إلى الكابتن المخضرم توفيق السيد والجهاز الفني على العمل الكبير الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.