طاقم تحكيم نسائي بقيادة روضة المنصوري يدير نهائي كأس الاتحاد

عيّنت لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم طاقم تحكيم نسائي بقيادة حكمة كرة القدم روضة المنصوري لإدارة مباراة فريقي حتا و«بالم 365» في نهائي كأس الاتحاد، التي أُقيمت اليوم السبت على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

وضم طاقم التحكيم كلًا من المساعدتين أمل جمال وعذاري الحمادي، وخلود الزعابي حكمًا رابعًا.

وجاء اختيار روضة المنصوري لقيادة هذه المباراة بعد ظهورها بمستوى تحكيمي متطور، أهلها لقيادة عدد من المباريات المهمة، سواء في دوري أدنوك للمحترفين أو دوري الدرجة الأولى.

وشهدت الصافرة النسائية في كرة القدم الإماراتية خلال الفترة الماضية دعماً كبيراً من مسؤولي الاتحاد، ما أسهم في بروز عدد من الحكمات بشكل مميز خلال المباريات التي أُسندت إليهن.