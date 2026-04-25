«أوبرا بالو» يمنح «غودولفين» لقب سباق «المايل» على مضمار سانداون

تُوِّج المهر «أوبرا بالو»، المملوك لفريق «غودولفين» وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً لسباق «المايل» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة (الفئة الثانية «جروب 2») لمسافة 1600 متر عشبي، والذي أُقيم اليوم الجمعة على مضمار «سانداون» البريطاني العريق.

وواصلت الخيول الإماراتية تألقها في الحفل، بعدما حصدت ثلاثة انتصارات من أصل سبعة أشواط. فإلى جانب فوز «أوبرا بالو»، تُوِّج الجواد «سداد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب روجر فاريان، بلقب سباق «غوردن ريتشارد ستيكس» (الفئة الثالثة «جروب 3») الذي أُقيم في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر. كما أضاف الجواد «رهيب»، المملوك لـ«شادويل» وبإشراف المدرب أوين بوراس، لقب «ترايل كلاسيك» الذي جرى في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر عشبي.

وتمكّن الفارس وليام بيوك من قيادة «أوبرا بالو» إلى انطلاقة قوية، حيث انتزع الصدارة مبكراً وفرض سيطرته على مجريات السباق، ليعبر خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و42 ثانية و26 جزءًا من الثانية، وبفارق ثلاثة أطوال عن صاحب المركز الثاني «فيلد أوف غولد» بشعار «مزرعة جودمونت»، بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، وبقيادة الفارس كولن كين.

واكتمل تألق الجياد الإماراتية بحلول «زيوس أوليمبيوس»، المملوك لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، في المركز الثالث، بإشراف المدرب كيه آر بورك.