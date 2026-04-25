التميمي: أخيراً تحقق «النصر» في ملعبنا

أعرب حارس مرمى النصر، عبدالله التميمي، عن سعادته بتحقيق فريقه أول فوز على أرضه منذ نوفمبر 2025، بعد الانتصار الثمين على الجزيرة بنتيجة 3-2، أمس، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة 23 من دوري المحترفين لكرة القدم، بحضور نحو ألفي مشجع.

ويعود آخر انتصار لـ«العميد» على ملعبه إلى الجولة الثامنة من المسابقة، حينما تغلب على الظفرة بهدفين نظيفين، قبل أن يخوض بعدها سبع مباريات من دون أي فوز (5 تعادلات وخسارتان)، ما أسهم في تراجع نتائجه خلال الفترة الماضية.

وقال التميمي، في تصريحات صحافية: «حققنا فوزاً مهماً، فقد مرت فترة طويلة وأخيراً نجحنا في النصر على ملعبنا. من الرائع أن يتحقق ذلك أمام فريق قوي مثل الجزيرة، اجتهدنا كثيراً من أجل إسعاد جماهيرنا».

وكان «العميد» قد حوّل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد الجزيرة عند 40 نقطة في المركز الثالث.

وأضاف التميمي: «في بعض الأوقات يجب أن نلعب بذكاء عندما لا نكون مستحوذين على الكرة، وذلك بالخروج بأقل الأضرار، وهو ما قمنا به في الشوط الأول، قبل أن ننجح في قلب النتيجة لصالحنا في الشوط الثاني».

وسجل أهداف النصر كل من جلاوبر ليما (47)، ورامون ميريز (50)، وشيكنا دومبيا (73)، فيما أحرز هدفي الجزيرة فينيسيوس ميلو (12 و67).