5 مقاعد آسيوية للأندية الإماراتية الموسم المقبل

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديلات جديدة على مسابقات الأندية، خلال اجتماع لجنة كرة القدم المحترفة الذي عُقد في جدة، أمس. وقال الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي إنه سيتم زيادة عدد أندية دوري أبطال آسيا للنخبة من 24 إلى 32 فريقاً اعتباراً من موسم 2026-2027.

وكشف الاتحاد عن توزيع مقاعد الأندية، إذ حصلت الإمارات على 5 مقاعد قارية، بواقع 3 مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى مقعد في التصفيات المؤهلة، إلى جانب مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

كما تضمنت التعديلات تطبيقاً إلزامياً لتقنية الفيديو (الفار) في دوريات الاتحادات المشاركة في النخبة، اعتباراً من موسم 2027-2028.