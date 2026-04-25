دبا الحصن يطير فرحاً بوصافة دوري الدرجة الأولى

تغلب دبا الحصن على العربي (1-0)، أمس، في الجولة الـ 25 من دوري الدرجة الأولى، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني، مقابل 44 نقطة للعربي في المركز الرابع.

وسجل هدف المباراة الجزائري عكاشة حمزاوي في الدقيقة (73).

وخطف يونايتد فوزاً صعباً من غلف يونايتد (2-1) بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة، سجله ماخا سوسوكو (89)، بعد أن كان مصطفى نام قد افتتح التسجيل (33)، فيما سجل جان بوسكو هدف غلف يونايتد (18). ورفع يونايتد رصيده إلى 50 نقطة في الصدارة، مقابل 22 نقطة لمنافسه في المركز العاشر.

واستعاد الفجيرة نغمة الانتصارات بفوزه على الاتفاق (4-3)، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز 12.

كما واصل الذيد نتائجه الإيجابية بفوزه على مجد (3-1)، ليرتقي إلى المركز الثالث برصيد 44 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن العربي، فيما بقي مجد في المركز الأخير بـ14 نقطة.

وحقق الحمرية فوزاً كبيراً على مضيفه الجزيرة الحمراء (5-1)، رافعاً رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع، بينما ظل الجزيرة الحمراء في المركز قبل الأخير بـ17 نقطة.

وتغلب فريق الإمارات على مصفوت (4-0)، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، مقابل 18 نقطة لمصفوت في المركز 13.