الخلوي: الظفرة خسر أمام عجمان بالتفاصيل الصغيرة.. «الوضع صعب»

أرجع لاعب الظفرة محمد الخلوي خسارة فريقه أمام ضيفه عجمان، أمس، بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الـ23 من دوري المحترفين لكرة القدم، إلى التفاصيل الصغيرة وفقدان التركيز في الدقائق الأخيرة.

وقال الخلوي، في تصريحات صحافية عقب نهاية اللقاء الذي حضره نحو ألفي متفرج: «الوضع صعب، وفريق الظفرة لا يستحق هذا الترتيب. تأثرنا بجزئيات بسيطة وافتقدنا التركيز في الدقائق الأخيرة واستقبلنا هدفاً، كنا نجتهد ونطبّق تعليمات المدرب، لكن هذه التفاصيل صنعت الفارق».

وأضاف: «وصلنا إلى 11 مباراة من دون فوز. قد يكون أداء الفريق تحسّن، وأصبحنا نصنع الفرص ونستحوذ على مجريات اللعب، لكن علينا العمل أكثر لتعويض ذلك في المباريات المقبلة. جميع مباريات الدوري قوية، ولا توجد مباراة سهلة. لا ننشغل بالمنافس بقدر تركيزنا على تحقيق الفوز من أجل البقاء».

وكان الظفرة قد استقبل هدفاً قاتلاً في الدقيقة 87 عبر وليد أزارو، ليتجمّد رصيده عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير، فيما رفع عجمان رصيده إلى 27 نقطة واستعاد المركز السابع.

وأصبح موقف الظفرة أكثر تعقيداً في صراع البقاء، إذ تنتظره ثلاث مواجهات صعبة أمام بني ياس، ثم العين خارج ملعبه، قبل أن يستضيف الوحدة في ختام مبارياته.