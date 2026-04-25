ليما: هدف الوصل إنهاء الدوري ثالثاً

أكد قائد فريق الوصل، الدولي فابيو ليما، أن هدف «الإمبراطور» إنهاء الموسم في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم من أجل ضمان بطاقة مؤهلة للمشاركات الآسيوية في الموسم المقبل، وذلك عقب استعادة «الإمبراطور» المركز الرابع بفوزه على دبا 4-2، أمس على استاد زعبيل ضمن الجولة الـ 23.

وأعرب ليما، في تصريحات صحافية عقب المباراة التي حضرها نحو ألف متفرج، عن سعادته بتسجيله هدفين، وقال: «في مثل هذه المواجهات من المهم حصد النقاط الثلاث للبقاء ضمن المراكز الأربعة الأولى. لدينا هدف واضح هو إنهاء الموسم في المركز الثالث».

ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى 39 نقطة، متقدماً بفارق المواجهات المباشرة على الوحدة الذي تراجع إلى المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد دبا عند 17 نقطة في المركز الأخير، ليتعقّد موقفه في صراع البقاء.

وأضاف ليما: «قدمنا مباراة جيدة، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء واستقبلنا هدفين، وعلينا العمل على تصحيحها. تنتظرنا مواجهة مهمة أمام الوحدة في الجولة المقبلة، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا خلال المباريات المتبقية من أجل حصد أكبر عدد ممكن من النقاط».

وسجّل أهداف الوصل كل من فابيو ليما (19 و53)، وميغيل بورخا (39)، وبرايان بالاسيوس (43)، فيما أحرز هدفي دبا دريسا كوليبالي (25) وسايمون كابرال (76).

ورفع فابيو ليما رصيده التهديفي إلى 182 هدفاً في الدوري، ليصبح على بُعد هدفين فقط من معادلة رقم سيباستيان تيغالي، ثاني الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 184 هدفاً، بينما يتصدر القائمة علي مبخوت برصيد 228 هدفاً.

واختتم ليما: «من المبكر الحديث عن الموسم المقبل. أنا فخور بهذه الدولة وهذا النادي الذي هو جزء من حياتي. ما يهمنا الآن هو تقديم أفضل ما لدينا في المباريات المتبقية، وعدم التفكير في المستقبل، بل التركيز على تحقيق نتائج إيجابية تمنحنا فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل».