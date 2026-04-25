حتا و«بالم 365».. صراع على أول لقب لـ «كأس الاتحاد» الجديدة

يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، عند الساعة السادسة مساء اليوم، المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد، التي تجمع فريقَي حتا وبالم 365، في مواجهة تحمل طابعاً خاصاً، كونها نسخة جديدة من البطولة، وهي الأولى التي جمعت أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة تحت مظلة تنافسية واحدة، وبآلية تنافسية جديدة.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية، لكونها تجمع فريقين مختلفين، حيث يلعب حتا في دوري الدرجة الأولى، ويواصل سعيه للعودة إلى دوري المحترفين، بينما يدخل بالم 365 اللقاء بمعنويات عالية، بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية، وضمانه الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

طريق حتا إلى النهائي

قدّم فريق حتا مشواراً قوياً في البطولة، حيث استهل طريقه بالفوز على تي إف سي (4-1)، ثم تجاوز الإمارات (2-1)، قبل أن يحقق انتصاراً مثيراً على سيتي (6-3)، ويؤكد جدارته بالوصول إلى النهائي بعد تخطي الحمرية (3-1).

مشوار بالم 365

على الجانب الآخر شق بالم 365 طريقه بثبات نحو النهائي، بعد أن تفوق على مدينات (3-صفر)، ثم حقق فوزاً صعباً على الذيذ (3-2)، وتجاوز دبا الحصن بالنتيجة نفسها (3-2)، قبل أن يحسم تأهله بالفوز على مودرن سبورت (2-1).

شغف اللقب الأول

يدخل الفريقان المواجهة بشغف كبير لتحقيق اللقب، حيث يسعى حتا لتأكيد تفوقه كأحد أبرز فرق الدرجة الأولى وإضافة بطولة جديدة إلى سجله، بينما يطمح بالم 365 لمواصلة موسمه الاستثنائي والتتويج بلقب يعزز حضوره قبل خوض تحديات الدرجة الأعلى.

مواجهة مفتوحة

ومن المتوقع أن تشهد المباراة نهائياً مفتوحاً، في ظل تقارب الطموحات واختلاف الأسلوب، حيث يعتمد حتا على خبرته وتوازنه، مقابل شغف كبير لفريق بالم 365 ورغبته في مواصلة نجاحاته، ما يجعل الكأس أقرب إلى الفريق الأكثر تركيزاً وفاعلية في استغلال الفرص، كما يتميز فريق بالم 365 بقدرته على استثمار الفرص إلى آخر دقيقة، كما فعلها في مباريات عديدة، بينما يتميز حتا بقدرة عالية في صناعة وتسجيل الأهداف.