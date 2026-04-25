يوسف أميري: تجاهلت كلام الناس.. ومضيت بدرّاجتي دون توقف

كشف درّاج المنتخب الوطني وبطل آسيا، يوسف أميري، أنه تَعرَّض في بداية ممارسته الرياضة إلى انتقادات ومحاولات لإحباطه، إلا أنه اختار مواصلة طريقه بثقة، ليحوّل الشغف إلى إنجازات قارية، ويضع لنفسه أهدافاً أكبر نحو العالمية، مؤمناً بأن العمل اليومي والاستمرارية هما مفتاح النجاح.

وقال أميري، لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت في سن 14 سنة خلال فترة (كورونا)، وكنت في الأساس أمارس الفروسية، لكن مع توقف الأنشطة قررت أن أجرب الدراجات فقط حتى لا أفقد لياقتي ولا أزيد في الوزن».

وأضاف: «كنت أتدرب في أماكن قريبة مثل حديقة مشرف بمفردي، وبعد فترة بدأت أنضم إلى مجموعات، ومع الوقت أحببت اللعبة بشكل كبير، وقررت الاستمرار فيها، وبعدها اتخذت قرار الانضمام إلى الأندية بدعم عائلي، إذ طلبت من والدي أن أنضم إلى نادٍ، وبالفعل سجّلت في النصر، ومن ذاك الوقت بدأت رحلتي الحقيقية في هذه الرياضة».

وعن أبرز المشاركات التي خاضها خلال مسيرته أشار أميري إلى أن بطولة العالم في رواندا كانت محطة فارقة، مؤكداً: «كانت أول بطولة كبيرة لي، وأول مشاركة دولية مع لاعبين من أوروبا، واستفدت منها كثيراً، واكتسبت خبرة كبيرة، ثم حققت ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في بطولة آسيا للمضمار، وهذا الإنجاز يعتبر من أهم محطات مسيرتي، لأن التتويج بلقب قاري في هذا العمر شيء كبير ويعطيني دافعاً للاستمرار».

وعن سبب وجود والده معه في جميع البطولات، قال أميري: «وجود والدي معي دائماً يُمثّل دافعاً كبيراً لي، ويدفعني لتقديم كل ما عندي لأرفع رأسه وأرفع اسم الإمارات».

وتَطرَّق أميري إلى حجم الجهد الذي يبذله يومياً، قائلاً: «أتدرب بشكل يومي تقريباً من ساعة إلى أربع ساعات، وفي بعض الأسابيع آخذ يوم راحة، لكن في الغالب أتمرن كل يوم، ومعدل التدريب الأسبوعي من 13 إلى 20 ساعة».

وعن التحديات التي واجهته خلال مسيرته، خصوصاً على المستوى النفسي، شدد أميري على أن كلام الناس كان من أبرز الصعوبات، مضيفاً: «كثير من الناس حاولوا إحباطي، وقالوا إنه من المستحيل أن أصل، لكنني لم أستمع لهم، وركزت على تدريبي، واستمررت في العمل حتى حققت ما كنت أطمح إليه، ومازلت قادراً على تحقيق المزيد، وسأستمر في طريقي دون توقف».

وشدد أميري على أن أهدافه تتجه نحو المنافسة العالمية، وقال: «هدفي المشاركة في بطولة العالم للدراجات 2028 في أبوظبي، وكذلك الوجود في الألعاب الأولمبية، وأن أكون منافساً على مستوى عالمي».

واختتم أميري حديثه بتوجيه رسالة إلى الشباب، قائلاً: «أنصح أي شخص يبدأ في الدراجات أن يستمر في التدريب، وألّا يسمع كلام الناس، ويركز على نفسه، ولا يقارن نفسه بأي أحد».