شباب الأهلي يستأنف تدريباته اليوم في دبي ويستعد لمباراة خورفكان في الجولة الـ 23

عاد فريق شباب الأهلي إلى دبي قادماً من جدة، في ساعة مبكرة من صباح أمس، عقب صدور قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برفض طلب النادي إعادة مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وتثبيت نتيجة اللقاء التي انتهت بخسارة «الفرسان» بهدف دون مقابل.

ويستأنف الفريق تدريباته، اليوم، على ملعبه في دبي، استعداداً لمواجهة خورفكان ضمن الجولة الـ23 من دوري المحترفين، والمقررة الأربعاء المقبل، في محاولة سريعة لاستعادة التوازن والتركيز على الاستحقاقات المحلية، بعد الخروج القاري الذي جاء في ظروف مثيرة للجدل.

وكانت أزمة تحكيمية قد ألقت بظلالها على مشوار شباب الأهلي في بطولة النخبة الآسيوية، بعدما ألغى الحكم هدف التعادل الذي سجله اللاعب بالا في الدقيقة 92، في لقطة أثارت جدلاً واسعاً داخل الملعب وخارجه، واعتبرها كثيرون خطأً «فنياً تقنياً» في تطبيق القانون، حرم الفريق فرصة العودة في المباراة وبلوغ النهائي. ورغم تقدم النادي باحتجاج رسمي فور نهاية اللقاء، مطالباً بإعادة المباراة، إلا أن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي أصدرت قرارها برفض الطلب، مؤكدة تثبيت النتيجة ورفض احتساب الهدف الملغى، من دون إرفاق حيثيات أو تفسيرات فنية مفصلة للقرار.

ومنح الاتحاد الآسيوي إدارة شباب الأهلي مهلة 10 أيام لحين تسلّم حيثيات القرار، تمهيداً لاتخاذ الخطوات القانونية المقبلة، التي قد تصل إلى التصعيد أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وعلمت «الإمارات اليوم» أن إدارة النادي تدرس كل الخيارات القانونية المتاحة، ولن تتهاون في الدفاع عن حقوقها، حيث تتجه إلى تصعيد القضية على المستوى القاري والدولي، في محاولة للحفاظ على حق الفريق وجماهيره، بعدما وصفته بقرار مجحف أثر بشكل مباشر على مشواره في البطولة.

وكانت البطولة القارية تمثل الأمل لشباب الأهلي في المنافسة على أحد ألقاب الموسم الحالي، بعدما خرج الفريق من سباق البطولات المحلية دون تحقيق أي لقب، في وقت يتصدر فيه العين جدول ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط، مع تبقي مباراة مؤجلة لشباب الأهلي، ما يزيد من صعوبة مهمته في العودة إلى دائرة المنافسة على اللقب.

ويضع هذا الواقع الفريق أمام تحدٍّ مزدوج، يتمثل في محاولة إنقاذ موسمه محلياً خلال الجولات المتبقية، إلى جانب مواصلة المسار القانوني للقضية، في ظل تمسك الإدارة بحقها الكامل في مراجعة القرار، وانتظار حيثيات لجنة الانضباط تمهيداً لاتخاذ الخطوات المقبلة.

