بقيادة بوجاتشار.. «الإمارات للدراجات» يتحدى سباقاً عمره 134 سنة

يقود بطل العالم السلوفيني، تادي بوجاتشار، فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، في سباق «لييج باستون لييغ» العالمي المقرر في بلجيكا غداً، إضافة إلى طواف روماندي في مايو المقبل.

ويخوض بوجاتشار السباق البلجيكي في نسخته الـ112، باحثاً عن لقبه الرابع خلال ست سنوات، بعدما حقق أول ألقابه في هذا السباق عام 2021، قبل أن يرفع رصيده من سباقات «المونومنت» إلى 12 لقباً أخيراً، عقب فوزه بسباق «روند فان فلاندرن».

ويعد السباق، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 1892، من أعرق سباقات الدراجات في العالم، ويمتد لمسافة 259.3 كيلومتراً، متضمناً 4401 متر من التسلق، مع 11 مرتفعاً مصنفاً، منها ثمانية مرتفعات في آخر 90 كيلومتراً، ما يجعله من أصعب سباقات الموسم وأكثرها تحدياً للمتسابقين.

وتضم قائمة الفريق في سباق «لييج باستون لييج»، إلى جانب بوجاتشار، كلاً من الدراجين بينوا كوسنيفروي، ورون هيريغودتس، وفيغارد ستيك لاينغن، ودومين نوفاك، وبافيل سيفاكوف، والبلجيكي تيم فيلينز، تحت إشراف المديرين الرياضيين أندريه هاوبتمان وماركو مارزانو.