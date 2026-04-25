بني ياس يتفوق على كلباء بـ «الواقعية»

نجح فريق بني ياس بأداء واقعي في نيل إحدى أهم ثلاث نقاط له خلال مرحلة الإياب لدوري المحترفين، بعد فوزه على كلباء (2-1)، أول من أمس، ضمن الجولة الـ23. ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، ويحتل المركز السابع، بينما عقدت الخسارة حظوظ كلباء بعدما تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ11.

وأصبح بني ياس بحاجة إلى نقطتين لضمان البقاء رسمياً، بينما دخل كلباء في موقف حرج يتطلب منه مواصلة القتال حتى نهاية الموسم.

وبرز عدد من المشاهد الفنية المهمة خلال المباراة منها «اللمسة الأخيرة» التي عاناها كلباء بشكل واضح أمام المرمى، رغم امتلاكه أفضلية نسبية في الأهداف المتوقعة (1.63 مقابل 1.39).

من جهته، خاض بني ياس المباراة بواقعية وركز على خطف أي نقطة إيجابية للابتعاد عن منطقة الهبوط لذلك قدم مباراة متوازنة تضمنت حرصاً كبيراً بالدفاع.

كما استثمر بني ياس الفرص المتاحة بكفاءة عالية، وتمكن من تسجيل هدفين من فرص محدودة، ليؤكد تفوقه في استغلال أنصاف الفرص، وحسم اللقاء بذكاء.

الأرقام

أكدت المباراة أن تقارب الأرقام بين الفريقين لا يعكس الواقع والنتيجة، حيث تساويا في الاستحواذ (50% لكل منهما) وعدد التسديدات (13 لبني ياس مقابل 12 لكلباء).

وحسم بني ياس المباراة، لأن دفاع كلباء لم يكن بالصلابة المطلوبة في اللحظات الحاسمة، ما كلف الفريق استقبال هدفين رغم مجريات متوازنة.

نجما المباراة

ظهر مدربا كلباء، العراقي غازي الشمري، وبني ياس، الروماني إيسايلا، كنجمين للمباراة من خلال القراءات الفنية طوال المباراة والتغييرات التكتيكية الصحيحة، لكن مدرب السماوي ربح المواجهة في النهاية.