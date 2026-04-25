العبدولي: فوز الوحدة دفعة معنوية للاعبين قبل لقاء العين في نهائي كأس المحترفين

وصف مدرب الوحدة حسن العبدولي، الفوز الذي حققه فريقه أمام الشارقة، أول من أمس، بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة الـ23 من دوري المحترفين لكرة القدم، بأنه يمثل دفعة معنوية كبيرة للاعبين، مشيراً إلى أن لاعبي الوحدة بذلوا خلال الأسبوع الذي تولى فيه مسؤولية تدريب الفريق مجهوداً خرافياً لتعديل الصورة والظهور بشكل أفضل من الفترة الماضية، واصفاً توليه تدريب الوحدة بأنه شرف كبير، ووسام على صدره، وأنه يتمنى أن يكون على قدر الثقة الكبيرة التي منحتها إياه إدارة النادي وأن يكون فال خير على النادي.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «أمام الفريق تحدّ كبير في المباراة النهائية في كأس المحترفين أمام العين في الأول من مايو المقبل، وآمل أن نكون على قدر هذا التحدي».

وأضاف «منذ أول يوم لي في تدريب الوحدة شعرت بأن هناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين في الظهور بصورة مغايرة لتلك التي ظهروا بها في الفترة الماضية وهذا الفوز يعد دفعة معنوية كبيرة بالنسبة لهم خلال المباريات المقبلة، سواء في الدوري أو أمام العين في نهائي كأس المحترفين».

وتعد مباراة الشارقة هي أول مباراة يقود فيها العبدولي فريق الوحدة خلفاً للمدرب السابق داركو ملاينيتش، كما يعد الفوز بالغ الأهمية من الناحية المعنوية كونه جاء على مدرب الوحدة السابق مورايس الذي ترك الفريق في منتصف الموسم وتعاقد مع الشارقة.

وقفز الوحدة بعد الفوز على الشارقة في عقر داره، برصيده إلى 39 نقطة محققاً انتصاره العاشر من أصل 23 مباراة خاضها الفريق حتى الآن فيما بقي الشارقة عند 25 نقطة.

وعن بدايته الإيجابية له مع الوحدة في أول ظهور رسمي له من خلال الفوز المهم على فريق كبير مثل الشارقة، قال العبدولي «وجودي في نادي الوحدة هي البداية الإيجابية وتفكير إدارة النادي في أن أتولى تدريب الفريق شرف كبير لي، ووسام على صدري، وأحاول أن أقدم كل ما عندي من أجل تحقيق ما يليق باسم بنادي الوحدة».

وعن طموحه بعد توليه تدريب الوحدة، أكد العبدولي «بالنسبة لي فإنني أعمل على تلبية طموح الإدارة وأكيد فإن طموح الإدارة هو وجود الفريق في مركز متقدم يليق باسم نادي الوحدة».

وعن رسالته لجمهور الوحدة بعد الفرحة الكبيرة بالفوز على الشارقة «أتمنى رؤية الجمهور وهم يوجدون خلف الفريق في مباراته المقبلة أمام العين في نهائي كأس المحترفين لأن لاعبي الفريق لن يقصروا مع جماهير الفريق».

من جانب آخر، اعتبر حسن العبدولي، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الشارقة، مشيراً إلى أن هناك بعض الأخطاء التي يسعى الجهاز الفني إلى تداركها قبل المباراة القادمة للفريق، مؤكداً أن اللاعبين بشكل عام كانوا بحاجة إلى مثل هذا الفوز، لكن الفريق كان ينقصه التوفيق.